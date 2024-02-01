مسلسلات رمضان 2024..أربعة أعمال كوميدية منها ثلاثة 15 حلقة

يشارك الكثير من نجوم الدراما في مصر بمسلسلات تنتمي لنوعية الكوميدية والدراما الاجتماعية المميزة، والمقرر عرضها في موسم رمضان 2024.

فراولة 15 حلقة

العمل يتناول قصة فتاة تحاول الصعود من الفقر إلى الطبقة الارستقراطية من خلال حصد المال عبر السوشيال ميديا، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد علي، ومن بطولة: شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي.

بابا جه 15 حلقة



ويدور مسلسل بابا جه حول مدير فندق في فترة الكورونا يتعرض للعديد من الأزمات بسبب الأحداث التي تمر به وهو مأخوذ عن فيلم كوري كوميدي، تأليف وائل حمدي إخراج خالد مرعي، إنتاج ميديا هب وبطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سما إبراهيم ، محمود البزاوي، محمد اوتاكا .



الكبير ٨

يتناول العمل قصة المزاريطة وما يحدث فيها من تفاصيل كوميدية عديدة حول شخصية الكبير ـوي وباقي الكاست من هجرس وفزاع وجوني وزوجته مربوحة، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج احمد الجندي، إنتاج سينرجي بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح.

عتبات البهجة 15 حلقة



في إطار الدرما الاجتماعية تدور أحداث المسلسل حول أحد الأجداد، وعلاقته بأحفاده، تأليف رؤية تلفزيونية الدكتورمدحت العدل عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج العدل جروب بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي.

كما سيكون هناك اكثر من عمل مختص بالأطفال يتنوع بين الكوميدية والقصص العائلية المميزة في رمضان. .