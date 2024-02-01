الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..أربعة أعمال كوميدية منها ثلاثة 15 حلقة

كوميدية رمضان
كوميدية رمضان

يشارك الكثير من نجوم الدراما في مصر بمسلسلات تنتمي لنوعية الكوميدية والدراما الاجتماعية المميزة، والمقرر عرضها في موسم رمضان 2024.

txt

الأكشن والإثارة يسيطر على مسلسلات رمضان 2024

txt

القائمة الكاملة لأبطال مسلسلات رمضان 2024

txt

موعد عرض مسلسل بين السطور الحلقات الجديدة على قناة on

txt

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة الجديدة 16 على واتش ات وDMC

txt

مسلسلات رمضان 2024.. تجهيزات فى مدينة الإنتاج الإعلامى لتصوير مسلسل "مليحة"

txt

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية وتفاصيله وقصته وأبطاله وردود الفعل

txt

فركش.. انتهاء تصوير "حدوتة منسية"

txt

عودة مطربة الجيل.. ميادة الحناوى تطلق أغنية "أحبنى كما أنا"

txt

مسلسلات رمضان 2024.. ياسر جلال ينتهى من تصوير 70% من "ألف ليلة وليلة"

txt

مسلسلات رمضان 2024.."الحشاشين" فى الحى البدوى و"ألف ليلة وليلة" فى الإسلامى

فراولة 15 حلقة

العمل يتناول قصة فتاة تحاول الصعود من الفقر إلى الطبقة الارستقراطية من خلال حصد المال عبر السوشيال ميديا، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد علي، ومن بطولة: شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي.

      

بابا جه  15 حلقة
 

ويدور مسلسل بابا جه حول مدير فندق في فترة الكورونا يتعرض للعديد من الأزمات بسبب الأحداث التي تمر به وهو مأخوذ عن فيلم كوري كوميدي، تأليف وائل حمدي إخراج خالد مرعي، إنتاج ميديا هب وبطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سما إبراهيم ، محمود البزاوي، محمد اوتاكا .
 

الكبير ٨ 

يتناول العمل قصة المزاريطة وما يحدث فيها من تفاصيل كوميدية عديدة حول شخصية الكبير ـوي وباقي الكاست من هجرس وفزاع وجوني وزوجته مربوحة، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج احمد الجندي، إنتاج سينرجي بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح.

         

عتبات البهجة  15 حلقة 
 

في إطار الدرما الاجتماعية تدور أحداث المسلسل حول أحد الأجداد، وعلاقته بأحفاده، تأليف رؤية تلفزيونية الدكتورمدحت العدل عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج العدل جروب بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي.

كما سيكون هناك اكثر من عمل مختص بالأطفال يتنوع بين الكوميدية والقصص العائلية المميزة في رمضان. .

فراولة 15 حلقة الكوميدية بابا جيه 15 حلقة الكبير ٨ عتبات البهجة 15 حلقة

مواد متعلقة

الأكشن والإثارة يسيطر على مسلسلات رمضان 2024

القائمة الكاملة لأبطال مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض مسلسل بين السطور الحلقات الجديدة على قناة on

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة الجديدة 16 على واتش ات وDMC

مسلسلات رمضان 2024.. تجهيزات فى مدينة الإنتاج الإعلامى لتصوير مسلسل "مليحة"

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية وتفاصيله وقصته وأبطاله وردود الفعل

فركش.. انتهاء تصوير "حدوتة منسية"

عودة مطربة الجيل.. ميادة الحناوى تطلق أغنية "أحبنى كما أنا"

الأكثر قراءة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

لجنة السياسات النقدية.. موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة

مصادر تنفى إجراء وفد من حماس مباحاثات مع المخابرات المصرية بشأن صفقة المحتجزين

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟