موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة الجديدة 16 على واتش ات وDMC

يقدم مسلسل وبينا معاد حالة نجاح كبيرة خلال عرضه هذه الفترة في موسمه الثاني، وهو الموسم الذي يأتي عقب نجاح الجزء الاول من العمل الذي تم عرضه العام الماضي، فيحقق الموسم الجاري نجاحا كبيرا جعل الكثيرين يبحثون عن موعد عرضه وخاصة الحلقة الجديد الـ16 التي ستتناول الكثير من التفاصيل الهامة في المسلسل.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

العمل سيتم عرض حلقته الـ16 اليوم في الثامنة مساءً عبر قناة dmc وقبلها يعرض على منصة واتش ات، حيث تم عرض الحلقة ال 16 فعليا، ليتم عرض الحلقة السابعة عشر مساء اليوم في الثانية عشر صباحا عبر المنصة الشهيرة.

ويعرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني على قناة «dmc»، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويذاع مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عبر شاشة dmc دراما من يوم الأحد إلى الخميس حيث تعرض للمرة الأولى في تمام الساعة الحادية عشر.

موعد إعادة عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 16

أما الإعادة الأولى للمسلسل ستكون الساعة الواحدة صباحا والإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرا، أما عرض العمل على دي إم سي دراما الإعادة الأولى الساعة التاسعة صباح اليوم التالي وللمرة الثانية الساعة 5 مساءا.



أبطال مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

مسلسل وبينا ميعاد من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة.

تدور أحداث مسلسل وبينا ميعاد حول عائلتين مختلفتين، عائلة حسن صبري فواز الذي توفيت زوجته وتركت له 4 أولاد، وهم على وطاهر ومراد ومصطفى نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية -شيرين رضا- التي طلقها زوجها تاركًا لها أربع فتيات وهن أروى وهند وليلى ونيللي، ينشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت وبحذر خوفا عليهن.