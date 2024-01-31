الحلقة 15| مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 على قنوات dmc

حالة من الرواج حققها صناع وأبطال مسلسل وبينا ميعاد 2، خاصة بعد تصاعد الأحداث بشكل كبير، منذ انطلاق أولى حلقاته منذ أسبوعين، وينتظر عدد كبير من الجماهير المصرية والعربية بدء عرض الحلقة الـ 15، مساء اليوم الأربعاء على مجموعة قنوات DMC.

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 على DMC

يتم عرض الحلقة 15 من مسلسل وبينا ميعاد 2 اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الثامنة مساءً، على قناة "dmc"، إذ تعرض حلقات المسلسل يوميا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتكون الإعادة الأولى في الساعة الواحدة صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة 12:30 ظهرًا.

مواعيد عرض حلقات مسلسل وبينا ميعاد2 على dmc دراما

ويتم عرض الحلقة 15 من مسلسل وبينا ميعاد2، عبر شاشة dmc دراما فيكون من يوم الأحد إلى الخميس، حيث يتم عرضه لأول مرة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، والإعادة الأولى في الساعة التاسعة صباحًا يوم اليوم التالي، والإعادة الثانية في تمام الساعة 5 مساءً.

تفاصيل أحداث مسلسل وبينا ميعاد2

وتدور أحداث مسلسل وبينا ميعاد 2، فى إطار اجتماعي تشويقى يحتوى على جزء لايت كوميدي، حول العديد من القضايا افجتماعية التى تخص الأسرة المصرية والعلاقة بين الأباء والأبناء، إضافى إلى مناقشة مجموعة كبيرة من قضايا الأطفال والشباب منها التحرش، والتربية الإيجابية، والبطالة، والسوشيال ميديا وغيرها.

صناع وأبطال وبينا ميعاد 2

مسلسل وبينا ميعاد 2 ينتمى إلى نوعية الأعمال الدرامية طويلة الحلقات إذ يحتوى على 40 حلقة، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم صبرى فواز، شيرين رضا، مدحت صالح، وفاء صادق، بسمة، محمد سليمان، إيهاب فهمي، محمد مهران، هاجر الشرنوبي، أحمد فريد، والفنانون الشباب تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكدوانى، أميرة أديب، والطفل محمد العزازى، والطفلة كنزى رماح، والمسلسل من إنتاج شركة سكوير ميديا لمالكها المنتج إبراهيم حمودة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.