مسلسلات رمضان 2024.. ياسر جلال يستأنف تصوير "ألف ليلة وليلة" باستديو النحاس (خاص)

يواصل النجم ياسر جلال، تصوير أحداث مسلسله الجديد "ألف ليلة وليلة" الذي ينافس به خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2024، ويعد من أضخم الأعمال المقرر عرضها على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ياسر جلال يصور ألف ليلة وليلة فى ستديو النحاس

وفي سياق متصل، أكدت مصادر خاصة لـ"الدستور" أن النجم ياسر جلال يستأنف تصوير أحداث مسلسل "ألف ليلة وليلة" داخل ستديو النحاس بمنطقة الهرم، مع مطلع الأسبوع المقبل، ويستمر التصوير لعدة أيام، ليعود بعدها إلى مدينة الإنتاج الإعلامي لاستكمال التصوير في الديكورات الأساسية للمسلسل، بقيادة المخرج إسلام خيري.

وقطع ياسر جلال وفريق المسلسل، مؤخرًا شوطًا طويلًا من تصوير أحداث العمل بالديكور الأساسي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وسط حالة من التفاؤل بين فريق العمل بمعدلات التصوير اليومي التي يحققها العمل، لا سيما وأن أغلبهم متفرغ تمامًا للمسلسل.

خطة محكمة لخروج "ألف ليلة وليلة" بصورة مبهرة

في سياق متصل، وضعت الجهة المنتجة مع المخرج إسلام خيرى خطة محكمة، لخروج العمل بصورة مبهرة، وخلال الأيام القليلة المقبلة يجرى المخرج إسلام خيرى، عمليات مونتاج الحلقات التى يقوم بالانتهاء من تصويرها ضمن أحداث المسلسل، حيث يقوم بتصوير المشاهد وعمل المونتاج بعد التصوير مباشرة لتسليم أكبر عدد من الحلقات، للشركة المنتجة، استعدادًا للمنافسة بشكل مبكر على السباق الذي يعد الأهم والأضخم على مدار العام.

تفاصيل وأبطال ألف ليلة وليلة

مسلسل "ألف ليلة وليلة" يشارك في بطولته أمام النجم ياسر جلال، مجموعة من نجوم الفن بينهم ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أحمد فتحي، أيتن عامر، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة ميديا هب، وشركة أروما ستوديوز، ومن إخراج إسلام خيري.