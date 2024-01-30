دراما رمضان 2024| مصادر: "جيهان الشماشرجي" بديلًا لـ شيرى عادل فى "ألف ليلة وليلة"

تعاقدت الفنانة جيهان الشماشرجي، مؤخرا، على المشاركة في بطولة أحداث مسلسل "ألف ليلة وليلة" أمام النجم ياسر جلال، تمهيدا لعرضه في السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

"تاريخية".. تفاصيل شخصية جيهان الشماشرجي فى مسلسل "ألف ليلة وليلة"

وعلم "الدستور" من مصادره أن “جيهان” تقوم بالتدريبات المكثفة لتقديم شخصية محورية خلال الأحداث، وقامت بعقد عدة جلسات عمل مع المخرج إسلام خيرى، للوقوف على التفاصيل الكاملة للعمل، إذ تجسد خلال الأحداث شخصية (تاريخية)، وهي التى كان من المفترض أن تجسدها الفنانة شيرى عادل، وتتطلب العديد من التحضيرات أيضا مع الاستايلست لظهورها بشكل مختلف تماما عن كل الأدوار التى قدمتها من قبل.

أبطال مسلسل “ألف ليلة وليلة”

مسلسل “ألف ليلة وليلة” يشارك في بطولته أمام النجم ياسر جلال، مجموعة من نجوم الفن بينهم ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أحمد فتحي، أيتن عامر، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة ميديا هب، وشركة أروما ستوديوز، ومن إخراج إسلام خيري.

جدير بالذكر أنه تقرر عرض مسلسل "ألف ليلة وليلة" للنجم ياسر جلال، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أثناء عرضه ضمن الماراثون الرمضاني 2024، كما أنه يعد من الأعمال الأضخم إنتاجيا وإنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة ميديا هب، وشركة أروما ستوديوز، ويتم تصويره داخل مصر وخارجها ويحتوى على مشاهد كثيرة من الجرافيك.

وكانت جيهان الشماشرجي، شاركت فى السباق الدرامي الرمضاني الماضي، بمسلسل "مذكرات زوج" أمام النجم طارق لطفي، وشاركه البطوله كلا من الفنانين خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، جالا هشام، سما إبراهيم، نهى عابدين، عمر الشناوي، نور خالد النبوى، سما إبراهيم، نهى عابدين، عمر الشناوي، وغيرهم من الفنانين، وهو سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.