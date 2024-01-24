جيهان الشماشرجي ومحمد حفظي أول حاضري العرض الخاص للرحلة 404

انطلق، مساء الثلاثاء، العرض الخاص لفيلم الرحلة404 الذي يقام بأحد سينمات الشيخ زايد بمشاركه ابطاله وعدد كبير من النقاد والفنانين.

كان من أوائل حاضري العرض الخاص كلا من جيهان الشماشرجي التي عبرت عن سعادتها بالاشتراك في العمل والتعاون مع الفنانة منى زكي ومحمد فراج، لافتة الى ان العمل يقدم حاله فنية مميزة مليئه بالتفاصيل الواقعيه التي ستدخل الجمهور في قصه مشوقه طوال الاحداث.

وحضر المنتج محمد حفظي الذي عبر عن سعادته بخروج العمل للنور بعد فترة توقف طويلة بسبب عدة تفاصيل خاصه مع الرقابة، لافتًا إلى أن العمل خرج للنور في النهاية بأفضل شكل ممكن.

قصة وتفاصيل فيلم الرحلة 404

تدور قصة فيلم "رحلة 404" حول غادة التي قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج تتورط في مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، فهل ستسير الأمور بسلام وتحل المشكلة وتذهب لأداء فريضة الحج؟ أم أن العودة إلى الماضي لابد أن يلوثها مرة أخرى؟

ويشارك في بطولة “الرحلة 404” بجوار مني زكي ومحمد فراج، كل من محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

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