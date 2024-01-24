الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جيهان الشماشرجي ومحمد حفظي أول حاضري العرض الخاص للرحلة 404

جيهان
جيهان

انطلق، مساء الثلاثاء، العرض الخاص لفيلم الرحلة404 الذي يقام بأحد سينمات الشيخ زايد بمشاركه ابطاله وعدد كبير من النقاد والفنانين.

كان من أوائل حاضري العرض الخاص كلا من جيهان الشماشرجي التي عبرت عن سعادتها بالاشتراك في العمل والتعاون مع الفنانة منى زكي ومحمد فراج، لافتة الى ان العمل يقدم حاله فنية مميزة مليئه بالتفاصيل الواقعيه التي ستدخل الجمهور في قصه مشوقه طوال الاحداث. 

وحضر المنتج محمد حفظي الذي عبر عن سعادته بخروج العمل للنور بعد فترة توقف طويلة بسبب عدة تفاصيل خاصه مع الرقابة، لافتًا إلى أن العمل خرج للنور في النهاية بأفضل شكل ممكن.

قصة وتفاصيل فيلم الرحلة 404

txt

أول تعليق من غادة طلعت بعد ظهورها أمام السيسي في احتفالات الشرطة

txt

فى الـ12 صباحًا.. انطلاق عرض حلقات "حالة خاصة" الجديدة

txt

نجوم الصف الأول.. "الحشاشين" وألف ليلة وليلة أعمال منتظرة في رمضان 2024

txt

أنف وثلاث عيون.. إطلاق بوسترات الشخصيات الرسمية للفيلم المنتظر

txt

المخرج العالمي ديمتري ديفياتكين يزور مدينة الإنتاج الإعلامي

txt

شعبيات الزمن الجميل تضيء أوبرا الأسكندرية الخميس

txt

3 أفلام مهددة بالخروج من موسم رأس السنة لضعف الإيرادات

txt

مسلسل حالة خاصة.. تفاصيل العرض وقصته وأبطاله وكواليس الحلقة السابعة والثامنة

txt

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد العوضى.. وتعليق نقابة الممثلين

txt

إطلاق الأفيش الرسمي والبوسترات الفردية لفيلم "درويلة"

تدور قصة فيلم "رحلة 404" حول غادة التي قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج تتورط في مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، فهل ستسير الأمور بسلام وتحل المشكلة وتذهب لأداء فريضة الحج؟ أم أن العودة إلى الماضي لابد أن يلوثها مرة أخرى؟

ويشارك في بطولة “الرحلة 404” بجوار مني زكي ومحمد فراج، كل من محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

Screenshot_20240124_193904_Gallery
Screenshot_20240124_193904_Gallery
Screenshot_20240124_193859_Gallery
Screenshot_20240124_193859_Gallery
الرحلة ٤٠٤ سينمات الشيخ زايد جيهان الشماشرجي منى زكي ومحمد فراج ومحمد فراج

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

الرئيس السيسى يرفض تلقى اتصال هاتفى من نتنياهو

عاجل.. تفاصيل "الجلسة الساخنة" بين وزير الشباب وعلام بسبب أداء المنتخب

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

كواليس الهدنة الجديدة في غزة.. ماذا حدث خلال اتصالات مصر وحماس؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردني لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟