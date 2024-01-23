المخرج العالمي ديمتري ديفياتكين يزور مدينة الإنتاج الإعلامي

زار المنتج والمخرج العالمي ديمتري ديفياتكين مدينة الإنتاج الإعلامي ، وتفقد مناطق التصوير المفتوحة ، وعدد من الإستديوهات وإستديو الدولبي أتموس ، مبديا إعجابه بما شاهده من الإمكانيات الفنية والتكنولوجية التي تملكها المدينة ومناطق التصوير ، التي تتميز بتنوع الكبير في الطرز المعمارية التي تناسب كافة أنواع التصوير .

من هو ديمتري ديفياتكين؟



ويعد Devyatkin واحد من كبار المنتجين العالميين وله العديد من الاعمال السينمائية والوثائقية الهامة ومن أشهرها Ferocious ، American Geniuses ، Pharaoh .

وعقب الجولة إجتمع بالأستاذ / أحمد سامي مدير عام لجنة مصر للأفلام بالمدينة ، وبحثا التعاون المشترك ودراسة إنتاج عمل أجنبي ضخم بمصر ، تحت إشراف اللجنة ، التي تعد الجهة الرسمية الوحيدة ، المسئولة عن إصدار تصاريح تصوير الأفلام السينمائية الاجنبية داخل جمهورية مصر العربية ، وبالتنسيق مع الجهات المعنية ، وذلك وفقاً لنظام الشباك الواحد ، الذي يتيح لشركات الإنتاج العالمية تنفيذ أعمالها السينمائية في مصر من مكان واحد ، دون أي معوقات أو صعوبات.

كما تقدم اللجنة أيضاً كافة التسهيلات اللوجستية والخدمات الإنتاجية اللازمة ، لأطقم شركات الإنتاج العالمية التي ترغب في التصوير في مصر ، حيث تقوم بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن المعدات ، وإستخراج تأشيرات السفر، وكذلك تصاريح التصوير الجوي ، إضافة إلي توفير المرافقة الأمنية لفريق العمل .



يذكر أن لجنة مصر للأفلام قد قامت خلال العامين الماضيين ، بالإشراف علي تصوير أكثر من 30 فيلماً أجنبياً روائياً ووثائقياً ، من مختلف الجنسيات التي تمثل السينما العالمية ، في العديد من المواقع الاثرية والمعالم السياحية بجهمورية مصر العربية .

يذكر أن لجنة مصر للأفلام قد قامت خلال العامين الماضيين ، بالإشراف علي تصوير أكثر من 30 فيلماً أجنبياً روائياً ووثائقياً ، من مختلف الجنسيات التي تمثل السينما العالمية ، في العديد من المواقع الاثرية والمعالم السياحية بجهمورية مصر العربية .

جانب من زيارة المخرج العالمي ديمتري ديفياتكين لمدينة الانتاج الاعلامي

جانب من زيارة المخرج العالمي ديمتري ديفياتكين لمدينة الانتاج الاعلامي

جانب من زيارة المخرج العالمي ديمتري ديفياتكين لمدينة الانتاج الاعلامي