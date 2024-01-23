الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

المخرج العالمي ديمتري ديفياتكين يزور مدينة الإنتاج الإعلامي

المخرج العالمي ديمتري
المخرج العالمي ديمتري ديفياتكين

زار المنتج والمخرج العالمي ديمتري ديفياتكين مدينة الإنتاج الإعلامي ، وتفقد مناطق التصوير المفتوحة ، وعدد من الإستديوهات وإستديو الدولبي أتموس ، مبديا إعجابه بما شاهده من الإمكانيات الفنية والتكنولوجية التي تملكها المدينة ومناطق التصوير ، التي تتميز بتنوع الكبير في الطرز المعمارية التي تناسب  كافة أنواع التصوير .

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من هو ديمتري ديفياتكين؟
 

ويعد Devyatkin    واحد من كبار المنتجين العالميين وله العديد من الاعمال السينمائية والوثائقية الهامة  ومن أشهرها Ferocious ، American Geniuses ، Pharaoh .
وعقب الجولة إجتمع  بالأستاذ / أحمد سامي مدير عام لجنة مصر للأفلام بالمدينة ، وبحثا التعاون المشترك ودراسة إنتاج عمل أجنبي ضخم بمصر ، تحت إشراف اللجنة ، التي تعد الجهة الرسمية الوحيدة ، المسئولة عن إصدار تصاريح تصوير الأفلام السينمائية الاجنبية داخل جمهورية مصر العربية ، وبالتنسيق مع الجهات المعنية ، وذلك وفقاً لنظام الشباك الواحد ، الذي يتيح لشركات الإنتاج العالمية تنفيذ أعمالها السينمائية في مصر من مكان واحد ،  دون أي معوقات أو صعوبات.

 كما تقدم اللجنة أيضاً كافة  التسهيلات اللوجستية والخدمات الإنتاجية اللازمة ، لأطقم شركات الإنتاج العالمية التي ترغب في التصوير في مصر ، حيث تقوم بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن المعدات ، وإستخراج تأشيرات السفر،  وكذلك تصاريح التصوير الجوي ، إضافة إلي توفير المرافقة الأمنية لفريق العمل .


يذكر أن لجنة مصر للأفلام قد قامت خلال العامين الماضيين ، بالإشراف علي تصوير أكثر من 30 فيلماً أجنبياً روائياً ووثائقياً ، من مختلف الجنسيات التي تمثل السينما العالمية ،  في العديد من المواقع الاثرية والمعالم السياحية بجهمورية مصر العربية .

يذكر أن لجنة مصر للأفلام قد قامت خلال العامين الماضيين ، بالإشراف علي تصوير أكثر من 30 فيلماً أجنبياً روائياً ووثائقياً ، من مختلف الجنسيات التي تمثل السينما العالمية ،  في العديد من المواقع الاثرية والمعالم السياحية بجهمورية مصر العربية .

جانب من زيارة المخرج العالمي ديمتري ديفياتكين لمدينة الانتاج الاعلامي
جانب من زيارة المخرج العالمي ديمتري ديفياتكين لمدينة الانتاج الاعلامي
جانب من زيارة المخرج العالمي ديمتري ديفياتكين لمدينة الانتاج الاعلامي
جانب من زيارة المخرج العالمي ديمتري ديفياتكين لمدينة الانتاج الاعلامي
جانب من زيارة المخرج العالمي ديمتري ديفياتكين لمدينة الانتاج الاعلامي
جانب من زيارة المخرج العالمي ديمتري ديفياتكين لمدينة الانتاج الاعلامي
جانب من زيارة المخرج العالمي ديمتري ديفياتكين لمدينة الانتاج الاعلامي
جانب من زيارة المخرج العالمي ديمتري ديفياتكين لمدينة الانتاج الاعلامي
ديفياتكين ديمتري الدولبي أتموس السياحية

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