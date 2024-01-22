غدًا.. حلمي عبد الباقي يشارك فرقة النهر الفراتي حفل ساقية الصاوي

يلتقي الفنان حلمي عبدالباقي، غدًا الثلاثاء، لأول مرة مع فرقة النهر الفراتي للموسيقي العربية بقيادة المايسترو مصطفى مسعد في ساقية الصاوي.

يقدم حلمي مع الفرقة عدد من أغانيه الشهيرة، إضافة إلى مجموعة من أغاني التراث ويشارك في الحفل رحاب صالح نجمة برنامج ذا فويس ولأول مرة يقوم بالغناء مع الفرقه الملحن تامر كروان ومن نجوم الفرقة يشارك حاتم نور ورابعة وشادي البنان وأحمد جودة وياسمين وأحمد حماده، ويشارك الفرقة الشاعر محمد الفراتي مؤسس الفرقة بمجموعة من قصائده الشعرية .

ويطرح عبد الباقي خلال أيام، أغنيته الجديدة "بلا عيش وملح" من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبرى والمقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب وتحمل عددًا من المفاجآت.

ويعيش حلمى حالة من النشاط الغنائى خلال الفترة المقبلة، حيث يتعاون في عدة أغانى مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين ويطرحها على طريقة السينجل.

وقال حلمي عبد الباقى إنه اتجه إلى التعاون مع مجموعة من الشباب قائلاً:"لا بد أن يكون هناك دم جديد، ويتعاون فيها مع أي فنان لديه موهبة حقيقية:"كلنا بدأنا صغارًا وحققنا نجاحات بعد ذلك، وأنا أسمع كل الأغانى واختار ما يناسبني".