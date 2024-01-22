الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وليد فواز يدخل في صراع دموي مع العوضي في "حق عرب"

وليد فواز
وليد فواز

يواصل النجم وليد فواز تصوير أحداث مسلسله الجديد “حق عرب” داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بشكل شبه يومي، لينتهي من دوره في العمل المنتظر عرضه في شهر رمضان القادم، حيث ينافس ضمن الأعمال المشاركة في الماراثون الشهير.


تفاصيل دور وليد فواز في "حق عرب"


وعلم "الدستور" أن فواز يجسد شخصية يسير بطرق ملتوية ويقوم بأفعال غير شرعية، وهو من حي شعبي وتحديداً حي الجمالية حيث تدور أحداث العمل، وهو الحي التابع لمنطقة الحسين الشهيرة. يتورط في صراع كبير مع الفنان أحمد العوضي الذي يعاديه منذ لحظة دخوله الحي، وتتصاعد الخناقات بينهما مما يؤدي إلى استخدام السلاح بشكل مليء بالأكشن والدراما الاجتماعية المميزة.

ابطال مسلسل حق عرب

 

"حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

"حق عرب"، من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، وعدد آخر من الفنانين. تدور أحداث العمل في إطار شعبي أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسي خلال الأحداث.

"حق عرب" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد العوضى في دراما رمضان، بعدما قدم في رمضان الماضي مسلسل "ضرب نار" مع زوجته ياسمين عبدالعزيز، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى. شارك في بطولته ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبدالخالق، تامر مجدى، أحمد عبدالله محمود، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدى.

أبطال مسلسل حق عرب القائمة الكاملة لأبطال مسلسل حق عرب تصوير مسلسل حق عرب تفاصيل شخصية أحمد عبدالله محمود في حق عرب حق عرب حق عرب احمد العوضي

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