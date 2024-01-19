الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل حالة خاصة لـ طه الدسوقي.. تفاصيل العرض وقصته وأبطاله

حالة خاصة
حالة خاصة

يعيش مسلسل حالة خاصة حالة نجاح كبيرة خلال الأيام الماضية، خاصة مع عرض الحلقتين الخامسة والسادسة من العمل الذي يعرض بشكل حصري على فضائية “واتش ات”، واستطاع أن يفرض نفسه بسبب قصته الجيدة خلال الأيام الماضية ووجد لنفسه مكانا على الشاشة وبين الجمهور.

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موعد عرض مسلسل حالة خاصة

المسلسل يعرض على منصة “واتش ات” يوم الأربعاء فقط في تمام الساعة الثانية عشر صباحا، وذلك بمعدل حلقتين أسبوعيا على أن تعرض أخر 4 حلقات من العمل خلال الأسبوعين القادمين ليكون أخر الشهر هو الموعد الأخير لعرض حلقات المسلسل.

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قصة مسلسل حالة خاصة

العمل يتناول قصة إثبات نظرية أن لكل مجتهدا نصيب مهما كانت ظروف الشخص، فالاجتهاد يجعلك أفضل وتصل بالسعي إلى أعلى المراتب، ولعل شخصيه “نديم أبو سريع خير” دليل على ذلك، باعتباره شخص مصاب بالتوحد ويعاني من العيش بمفرده في العالم.

تناول قصة مسلسل حالة خاصة في الحلقتين الخامسة والسادسة الكثير من التفاصيل الهامة والتي أبرزها قرب ترحيل هاجر السراج أو “رام الله” إلى بلادها بسبب انتهاء إقامتها في مصر، لتضطر إلى طلب الزواج من أحمد طارق زوج غادة عادل، لكنه تهرب بعدما كان واعدها بالزواج، ليضعها في موقف محرج بعدما انتظرته في منزلها ليتزوج منها، وعلى نفس المنوال طلب طارق سكرتير مكتب غادة عادل الزواج منها لكنها رفضته.

أبطال مسلسل حالة خاصة

المسلسل من بطولة طه دسوقي، ويشارك بجانبه مجموعة كبيرة من الممثلين وهما: غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، ونبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس، وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

المسلسل قصة مسلسل حالة خاصة أبطال مسلسل حالة خاصة موعد عرض مسلسل حالة خاصة حالة خاصة تواجدها انتهاء فترة تواجدها

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