الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل حفل "لحظة موسيقية" بمعهد الموسيقي العربية غدا

الحفل
الحفل

يقام حفل لموسيقي الحجرة في الثامنة مساء الجمعة 19 يناير علي مسرح معهد الموسيقي العربية بمشاركة العازفين مني واصف "هارب" ياسمين سامي "فيولينة"، ومحمد احمد "تشيللو"، وذلك تحت عنوان "لحظة موسيقية "

تفاصيل حفل موسيقى الحجرة 

يتضمن البرنامج مختارات من اعمال كبار المؤلفين الموسيقيين منها  مقدمتان للفيولينة والتشيللو والهارب لـ ايبير، تنويعات علي لحن موسي في مصر لـ باجانيني، ليلة لـ شوبان، چاز باند لـ تورنييه، سوناتا الفيولينة والتشيللو لـ راڤيل، رقصة صوفية لـ ساتي و5 مقطوعات للفيولينة والتشيللو والهارب لـ شوستاكوفيتش.

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تفاصيل تدشين معهد الموسيقى العربية 

يرجع إنشاء معهد الموسيقى العربية إلى عام 1914 في محاولة جادة لحفظ تراث الموسيقى العربية، وكان لمصطفى بك رضا الفضل في افتتاح أول ناد لعقد اجتماعات الموسيقى العربية، وفى هذا الوقت كانت الموسيقى العربية التي تعانى من عدم الاهتمام وهبوط مستواها لدرجة أدت إلى تدميرها. 

وفى الاجتماع العام سنة 1921 أهدت الحكومة المصرية قطعة من الأرض (محلها الآن ميدان رمسيس) وبعد عام كان قد تم افتتاح معهد الموسيقى العربية على يد الملك فؤاد الأول وكان اسمه حينئذ (المعهد الملكي للموسيقى العربية) ويعتبر هدف المعهد الأساسي هو النهوض بتراث الموسيقى العربية وتعليم النظريات والنوت الموسيقية العربية وأداء المؤلفات المختلفة لتراث الموسيقى العربية.
 

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