في ذكرى ميلاد دلال عبد العزيز.. حسن الرداد: "في الجنة ونعيمها"

احتفل الفنان حسن الرداد بذكرى ميلاد الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك».

حسن الرداد يحيي ذكرى ميلاد دلال عبدالعزيز

ونشر “الرداد” صوره جمعته بالفنانة الراحلة، معلقا: "اليوم عيد ميلادك، كل سنة يا حبيبتى وإنتي طيبة، وإن شاء الله في الجنة ونعيمها».

كما كان قد حرص الفنان حسن الرداد على الاحتفال بذكرى ميلاد الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، العام قبل الماضي حيث نشر صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام وأثنى على مواقفها معه، قائلا "حظى الحلو إن ربنا رزقنى بأم تانية، عمرى ما شفت منك غير كل حب".



وتابع حسن الرداد "دائما ابتسامتك على وشك اللى زى القمر، أشهد بالخير اللى كنتى بتعلميه ومساعدتك ووقوفك جنب ناس كتير قوى ما شاء الله طول الوقت، وقلبك الطيب اللى كان بيحب كل الناس عشان كدة كل الناس كانت بتعتبرك واحدة من عيلتهم والكل زعل عليكى، كل سنة وإنتى_طيبة يا روح قلبى، وإن شاء الله فى الجنة".