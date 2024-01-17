الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الجمعة.. الموسيقار عمرو سليم يلتقى بجمهوره فى دار الأوبرا

الموسيقار عمرو سليم
الموسيقار عمرو سليم

تواصل الثقافة المصرية سعيها لتطوير الوجدان الجمعى حيث تنظم حفلًا للموسيقار وعازف البيانو الشهير عمرو سليم وذلك فى الثامنة من مساء الجمعة 19 يناير على المسرح الصغير.

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وأعد عازف البيانو عمرو سليم، برنامجا فنيا ثريا يضم مجموعة من أعمال الموسيقى العربية التي أعاد صياغتها لتناسب آلة البيانو منها سهر الليالى، العوازل، طاير يا هوا وغيرها.

من هو عمرو سليم؟

الموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم تأثر منذ طفولته بالموسيقى وعند اكتشاف موهبته التحق بالمدرسة الداخلية لرعاية المكفوفين وبدأ العزف علي آلة الأكورديون ثم اختار آلة البيانو، التحق بمعهد ناصر للموسيقي العربية وبجامعة القاهرة.

وشارك فى المسابقات المتخصصة على مدار سنوات الجامعة وحصل على جوائز عديدة وبعد تخرجه أنشأ أول فرقة موسيقية خاصة به وعمل على إعادة توزيع الاعمال الغنائية النادرة، تم تكريمه في عدة مهرجانات منها الموسيقي العربية عام 2019  ومهرجان القلعة عام  2021.

من هو عمرو سليم الأوبرا المصرية المسرح المسرح الصغير

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