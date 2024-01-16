الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

السبت.. المركز القومي للسينما يقيم نادي سينما الشباب بالإسكندرية

بوستر
بوستر

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر عروض وفعاليات نادي سينما الشباب بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية يوم السبت المقبل الموافق 20 يناير في تمام الساعة السادسة مساء، وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة علي دعم السينمائيين الشباب.

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تفاصيل عروض القومي للسينما

ومن المقرر أن يعرض خلال فعاليات النادي كلًا من الفيلم الروائي القصير  شغف للمخرج يوسف سليمان، والفيلم الروائي القصير الزيارة اخراج  محمد شوقي، والفيلم التسجيلي خارج الإطار  اخراج روان ابراهيم، والروائى القصير  وبعدين  اخراج محمد شوقي.
وعقب عرض الأفلام تقام ندوه يديرها كلآ من الناقد السينمائي إسلام أحمد علي، والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي وذلك لمناقشة الافلام مع الجمهور.

يذكر أن نادي سينما الشباب بالإسكندرية يقيمة المركز القومي للسينما شهريًا ويقام تحت إدارة الناقد السينمائي اسلام احمد علي، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات الناديليات النادي

أفلام المركز القومي للسينما ئيس المركز القومي للسينما الإدارة المركزية للمركز القومي للسينما الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان القومي للسينما المصرية الدورة الرابعة والعشرين من المهرجان القومي للسينما

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