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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

يوسف المنصور يفوز بالجائزة الأولى للكتابة المسرحية

المسرح
المسرح

فاز المخرج والممثل المصري يوسف المنصور بجائزة أفضل نص مسرحي لعام 2023 عن آخر أيام الأرض في مسابقة مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح، وتقام دورته الـ14 في العاصمة العراقية بغداد ويستكمل فعالياته حتى 18 يناير الجاري.

وتدور مسرحية  آخر أيام الأرض عن رغبة الإنسان في تطويع الأرض لصالح طموحاته، ورغبته في النجاح والسيطرة، ومع ازدياد غروره وإحساسه بأنه أصبح المتحكم القادر على تطويع الأرض، تكشر الأرض عن أنيابها لتكشف ضعف الإنسان وهشاشته.

وتعرض المسرحية مجموعة من العلماء العرب يعملون بهيئة البحث العلمي بالولايات المتحده الأمريكية ولكنهم يجدون أنفسهم أمام اكتشاف تاريخي مذهل تنقلب بسببه حياتهم وتتغير نفسياتهم حتى تصل بهم للمصير المحتوم.

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وقال المنصور في مؤتمر صحفي أقيم لتكريم الفائزين في العاصمة العراقية بغداد، وسط فعاليات الدورة 14 لمهرجان المسرح العربي: «اعتدت العمل كدراماتورج للمسرحيات التي أقوم بإخراجها. 

وتابع "كنت أتهيب التدخل بالكتابة على أعمال كبار كتاب المسرح، وها أنا اليوم أجلس امامكم سعيد بلقب مؤلف للمرة الأولى، فالمؤلف هو البداية الحقيقية لأي عمل فني جيد، الذي يوفر التربة الصلبة القوية لتأسيس أعمال فنية تتخطى زمانها".

تفاصيل مهرجان بغداد للمسرح

وأضاف المخرج المصري: "أشكر من كل قلبي القائمين على الهيئة العربية للمسرح وما يضيفونه من وعي وتبادل ثقافي عظيم للفنانين العرب. وأتمنى أن تستمر هذه المسابقة المهمة لدعم الأجيال القادمة، موجهًا بخالص المحبة والتهنئة لزملائي ممن حصدوا باقي الجوائز في هذه المسابقة والتي تعد شهادة جودة لكل من حصلوا عليها».

يوسف المنصور فنان متعدد المواهب وممثل معروف في أدوار تمثيلية مميزة كان آخرها مسلسل» وبينا معاد، كما أنه يكتب السيناريو للأفلام والدراما التليفزيونية، ويستعد حاليًا لإخراج أول أفلامه الروائية القصيرة.

مهرجان المسرح العربي المصري يوسف المنصور نص مسرحي آخر أيام الأرض المخرج والممثل

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