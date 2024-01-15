3 مسلسلات تنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة .. اعرفها

أيام قليلة وينطلق عرض أكثر من عمل درامي يتم الانتهاء من تصويرهم هذه الفترة، حيث يتواجد أبطال تلك الأعمال في اللوكيشانات المختلفة ليل نهار للانتهاء بشكل كامل من تصويره مشاهدهم لتكون جاهزة للعرض الجماهيري.

حدوتة منسية لسوسن بدر

يعرض مسلسل “حدوتة منسية” خلال الفترة القريبة القادمة، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محي الدين، مدير التصوير شريف النمر، بطولة سوسن بدر وأحمد فهيم واحمد حجازي ومحمد علي رزق وهشام اسماعيل وطارق صبري وريم سامي ونانسي صلاح وامير صلاح الدين ودعاء حكم وهلا السعيد وعبير منير وعبير صبري ورجوي حامد ومجموعة كبيره من النجوم.

مسلسل وبقينا 2

وينتظر متابعي مسلسل “وبقينا 2” وتدور أحداث مسلسل «وبقينا اتنين» حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق إلى صدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

مسلسل «وبقينا اتنين» بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجي، نانسي هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري.

مسلسل انترفيو لرنا رئيس

انتهى المخرج أحمد خالد أمين من أعمال ما بعدج تصوير مسلسل إنترفيو بطولة الفنانة رنا رئيس والمقرر عرضه على منصة Watch IT قريبًا.

ويضم مسلسل إنترفيو العديد من الفنانين، منهم: رنا رئيس، خالد شباط، حازم إيهاب، ديانا هشام، ميدو عادل، سارة نور، محمد العمروسي، نور بدر، مونيكا ألفونس، خالد جواد، بالإضافة إلى ظهور الفنانة إسعاد يونس كضيفة شرف خلال المسلسل.