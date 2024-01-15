الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خالد الصاوى مهدد بالخروج من منافسات أفلام موسم منتصف العام

بوستر
بوستر

يحقق الفنان خالد الصاوي إيرادات ضعيفة للغاية بفيلمه الجديد "ليه تعيشها لوحدك"، والذي انطلق عرضه في السينمات منذ أيام قليلة، تزامنًا مع عرض عدد من الأفلام الجديدة التي تصدرت الإيرادات، والتي أبرزها فيلما "الإسكندراني" لأحمد العوضي، و"الحريفة" لنور النبوي.

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إيرادات ضعيفة لفيلم "ليه تعيشها وحدك"

وفي بيان صحفي كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي عن إيرادات فيلم "ليه تعيشها وحدك"، والتي وصلت إلى 8839 جنيهًا فقط، وهو ما يهدد العمل من التواجد في الموسم، بسبب ضعف هذا الإيراد اليومي الذي يوميًا يقل عن اليوم الذي قبله.

قصة فيلم ليه تعيشها لوحدك


تدور أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك الذي كتبه أحمد عبدالعزيز، في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية مليئة بالمشاعر، حيث يجسد شريف منير شخصية طبيب، في حين يظهر خالد الصاوى بدور صديقه المصاب بالسرطان، ويعيشان قصة تكشفها الأحداث.

فيلم «ليه تعيشها لوحدك» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم خالد الصاوي، وشريف منير، وسلمى أبوضيف، ومحمد رضوان، وأمينة شلباية، من إخراج حسام الجوهري.

أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك الفيلم السينمائي “ليه تعيشها لوحدك” فيلم “ليه تعيشها لوحدك” فيلم ليه تعيشها لوحدك ليه تعيشها لوحدك ليه تعيشها لوحدك عرض خاص

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