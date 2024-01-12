الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

في فبراير المقبل.. مسرح ساقية الصاوي يستقبل حفلين لأم كلثوم

الساقية
الساقية

يستعد مسرح الساقية للعرائس بساقية الصاوي لإحياء حفلين للسيدة أم كلثوم، يوم 1 فبراير، وستكون الحفلة الأولى في الساعة السادسة والنصف مساءً، والثانية فى الثامنة والنصف مساءً.

txt

"الحريفة" يتصدر إيرادات شباك التذاكر

txt

الأربعاء.. أبطال فيلم "ليه تعيشها لوحدك؟" ضيوف منى الشاذلى

txt

الإخراج والقصة كلمة السر.. "الحريفة" الحصان الرابح فى ماراثون موسم "الكريسماس"

txt

الأوبرا تحتفل بذكرى ميلاد منير مراد على مسرح الجمهورية.. السبت

txt

"أبو العلا" يجري آخر الاستعدادات للدورة الثامنة لمهرجان أسوان لسينما المرأة

txt

تذيلت الترتيب.. الأفلام المصرية تقصي الأجنبية من شباك التذاكر

txt

تفاصيل انطلاق تصوير إمبراطورية ميم وحق عرب لرمضان 2024

txt

أحداث مسلسل "حالة خاصة" بطولة طه دسوقي الحلقتين الثالثة والرابعة

txt

من بينهم رضا البحراوي.. أغاني سينجل وألبومات بالجملة

txt

العوضي لـ"الدستور": سعيد بإيرادات "الإسكندراني".. وبيومي فؤاد فنان كبير


واختارت ساقية الصاوي باقة مميزة من أغاني أم كلثوم لعرضها في حفلها والذي تقدمه عرائس مصممة على هيئة أم كلثوم، لتظهر وكأنها عرض حي تطل فيه كوكب الشرق على الجمهور وهي تغني لهم.

يأتي  ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

حسم أزمة تراث كوكب الشرق أم كلثوم

كان قد حسم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجدل حول أزمة تراث كوكب الشرق أم كلثوم.

وأكد حسين زين، أن أمور الملكية واضحة فيما يخص تراث أم كلثوم، قائلا: "الموضوع مفهوم وفي خلاف كثير ومثبوت قانونا ولكن الحق يعود لصوت القاهرة لأنها المالكة الوحيدة للتسجيلات الغنائية والسابقة واللاحقة لأم كلثوم" .

بمعرض ساقية الصاوى حفلات ساقية الصاوي ساقية الصاوي ساقية الصاوي يناير فرقة مسرح ساقية الصاوي للعرائس

مواد متعلقة

"الحريفة" يتصدر إيرادات شباك التذاكر

الأربعاء.. أبطال فيلم "ليه تعيشها لوحدك؟" ضيوف منى الشاذلى

الإخراج والقصة كلمة السر.. "الحريفة" الحصان الرابح فى ماراثون موسم "الكريسماس"

الأوبرا تحتفل بذكرى ميلاد منير مراد على مسرح الجمهورية.. السبت

"أبو العلا" يجري آخر الاستعدادات للدورة الثامنة لمهرجان أسوان لسينما المرأة

تذيلت الترتيب.. الأفلام المصرية تقصي الأجنبية من شباك التذاكر

تفاصيل انطلاق تصوير إمبراطورية ميم وحق عرب لرمضان 2024

أحداث مسلسل "حالة خاصة" بطولة طه دسوقي الحلقتين الثالثة والرابعة

الأكثر قراءة

شروط "معلول" للتجديد تقرب محمد شكرى من الأهلى (خاص)

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

جلسة توبيخ لـ"خالد عبدالفتاح" فى الأهلى بسبب الزمالك (خاص)

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

الحوثيون: المصالح الأمريكية البريطانية أصبحت أهدافًا مشروعة لقواتنا

القاهرة الإخبارية: وقفة تضامنية أمام محكمة العدل تأييدًا لغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا