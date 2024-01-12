في فبراير المقبل.. مسرح ساقية الصاوي يستقبل حفلين لأم كلثوم

يستعد مسرح الساقية للعرائس بساقية الصاوي لإحياء حفلين للسيدة أم كلثوم، يوم 1 فبراير، وستكون الحفلة الأولى في الساعة السادسة والنصف مساءً، والثانية فى الثامنة والنصف مساءً.



واختارت ساقية الصاوي باقة مميزة من أغاني أم كلثوم لعرضها في حفلها والذي تقدمه عرائس مصممة على هيئة أم كلثوم، لتظهر وكأنها عرض حي تطل فيه كوكب الشرق على الجمهور وهي تغني لهم.

يأتي ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

حسم أزمة تراث كوكب الشرق أم كلثوم

كان قد حسم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجدل حول أزمة تراث كوكب الشرق أم كلثوم.

وأكد حسين زين، أن أمور الملكية واضحة فيما يخص تراث أم كلثوم، قائلا: "الموضوع مفهوم وفي خلاف كثير ومثبوت قانونا ولكن الحق يعود لصوت القاهرة لأنها المالكة الوحيدة للتسجيلات الغنائية والسابقة واللاحقة لأم كلثوم" .