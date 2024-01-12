مسلسل حالة خاصة.. تفاصيل العرض وقصته وأبطاله والحلقة الاخيرة

يتابع الجمهور ويبحث على موقع جوجل للبحث مواعيد عرض الحلقات الحالية والمقبلة من مسلسل حالة خاصة والذي عرض منه إلى وقتنا الحالي أربع حلقات فقط على منصة واتش إت.

مسلسل حالة خاصة

العمل الذي يجد حالة قبول شديدة من المنتظر أن يتم عرض حلقتيه الأحدث الخامسة والسادسة يوم السابع عشر من الشهر الجاري، فيما يتم عرض الحلقة السابعه والثامنة يوم 24 من نفس الشهر فيما تعرض الحلقتين التاسعة والعاشرة وهي الأخير يوم 31 يناير الجاري.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة

موعد عرض مسلسل حالة خاصة

يعرض مسلسل حالة خاصة وتحديدا الحلقة الخامسة والسادسة يوم الأربعاء القادم على منصة واتش إت في تمام الساعه الثانية عشر مساءً، ويتم عرض الاسبوع الذي يليه حلقتين قبل أن يختتم حلقاته التاسعة والعاشرة في الأسبوع الثالث.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة

قصة مسلسل حالة خاصة

تتناول أحداث قصة مسلسل "حالة خاصة" وخاصة الحلقات الأربع الأولى منه حول تفاصيل خاصة لشاب مصاب بالتوحد، واسمه نديم أحمد أبو سريع يقدم شخصيته الفنان الشاب طه الدسوقي، والذي يريد تنفيذ وصايا والدته له التي وصته بها قبل رحيلها، وهو أن يصبح محاميًا مشهورًا، ومن ثم يجد فتاة يعيش معها قصة حب لأول مرة في حياته، ويقرر "نديم" الذي يجسد دوره الفنان طه دسوقي، أن تكون هذه الفتاة هي هاجر سراج التي تلعب شخصية رام الله ضمن أحداث المسلسل، ويلتحق "نديم" بأفراد مكتب أماني النجار التي تلعب دورها الفنانة غادة عادل، للتدريب والدخول في منافسة مع فريق من الشباب في حل القضايا، من أجل التعيين في المكتب ويصبح محاميًا مشهورًا.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة

أبطال مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة من بطولة طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، ونبيل علي ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، آدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني، وعدد حلقاته 10 حلقات.