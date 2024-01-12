مواعيد عرض الحلقة الأولى من الموسم الثاني لـ"بينا ميعاد" على قناة DMC

ينطلق مساء غدًا السبت في الساعة الثامنة مساءً أولى حلقات مسلسل وبينا ميعاد في موسمه الثاني، وذلك على فضائية DMC، وسط ترقب شديد من قبل الكثيرين الذين احبوا اولى مواسم العمل والذي لاقى نجاح كبير فاق التوقعات.

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد

المسلسل سيتم عرضه على شبكة قنوات دي إم سي، وهو الجزء الثاني من مسلسل وبقينا معاد وذلك من السبت حتى الأربعاء من كل أسبوع في الثامنة مساءً، على ان لا يعرض أيام الخميس والجمعة فقط ويعرض باقي الأسبوع .

مواعيد عرض الحلقة الأولى لمسلسل وبينا معاد

تعرض الحلقة الأولى من مسلسل وبينا معاد على فضائية دي إم سي في تمام الساعة الثامنة من مساء غدا السبت ويتم إعادة العرض في تمام الواحدة صباحًا.

تفاصيل مسلسل وبينا ميعاد الموسم الثاني

العمل يناقش في موسمه الثاني الكثير من الموضوعات الحياتية المهمة والتي تتناول قضايا حياتية يومية يعيشها الشباب والكبار بأشكال درامية مختلفة ومتصاعدة طوال الحلقات، وهو ما وجد حالة قبول شديدة من قبل الجمهور خلال عرض موسمه الأول.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد

مسلسل “بينا ميعاد”، بطولة شيرين رضا وبسمة ومدحت صالح وصبري فواز ونادية رشاد، وتدور الأحداث حول عائلتين هما عائلة "حسن" الذى توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب، وعائلة نادية التي توفى زوجها وترك لها أربع بنات، ونرى كيف سيتعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، فى أول الأمر كل طرف وحده وبعد اللقاء كيف سيواجهونها مع بعضهم البعض عندما يتعرفوا على بعضهم.

ودارت أحداث الجزء الأول من العمل حول عائلة “حسن” وعائلة “نادية”، ويملك كل منهما عددا من الأبناء، ثم تبدأ الأحداث بعد قرار زواجهما، ونرى كيف يتعامل الأبناء مع ذلك القرار.