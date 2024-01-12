الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فى أولى بطولاتهما المطلقة.. العوضى ونور النبوى يتفوقان على نجل الزعيم

العوضي وامام ونور
العوضي وامام ونور النبوي

في 21 ديسمبر الماضي، انطلق عرض فيلم "أبو نسب" للفنان محمد عادل إمام، محققًا حالة نجاح كبيرة على مستوى الإيرادات، الأمر الذي جعله يتصدر الإيرادات بشكل يومي دون أن يجد أي صراع مع الأفلام السينمائية الأخرى التي تعرض في نفس الموسم، إلا أن هذا تغير بشكل كلي هذه الفترة مع دخولنا في الأسبوع الثاني من شهر يناير والعام الجديد، والذي يعد الأسبوع الثالث على عرض العمل .

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تراجع ملحوظ لإمام فى شباك التذاكر

فى البداية، قابل محمد إمام تحديا كبيرا جعله يتراجع من المركز الأول إلى الثاني عندما تم عرض فيلم "الإسكندراني"، الذي كان تحديدًا يوم 4 يناير الجاري، ليحل منذ اليوم الثاني لعرض العمل الأول من حيث البطولة المطلقة لأحمد العوضي ثانيًا، ليحدث ذلك بشكل يومي إلى مساء يوم الأربعاء، قبل أن يتم الإعلان عن إيرادات ليلة الخميس.

ومع الإعلان عن تفاصيل متصدري إيرادات شباك التذاكر المصري في ليلة الويك إند، الأكثر متابعة جماهيرية من قبل الجمهور، اتضح أن فيلم "الحريفة" للبطل السينمائي الجديد نور النبوي، نجل الفنان الكبير خالد النبوي، استطاع رفقة مخرجه رءوف السيد وعدد من الممثلين الشباب الذين امتازوا بالجانب الكوميدي، أن يتصدر الترتيب، وهو الأمر الذي جعل محمد إمام يتراجع ثانيًا في الترتيب ويقع في المركز الثالث، حيث لم يستطع المحافظة على الصدارة لأطول فترة ممكنة ويتراجع كثيرًا بوجود أفلام متنوعة ابتعدت عن الكوميديا بشكلها التقليدي.

 

أسباب تراجع فيلم "أبو نسب" لمحمد عادل إمام فى الإيراد اليومى

العمل الأول وهو "الإسكندراني" اعتمد صناعه على إظهار جانب كبير من الأكشن الذي تميز به العوضي وجعل الجمهور يشاهد شكلا غير مألوف من مشاهد الحركة لم يرها بهذا القدر أو الشكل من قبل، الأمر الذي جمع أكبر عدد من الجمهور لمتابعة العمل في السينما.

والعمل الثاني "الحريفة" اعتمد على عدة نماذج استطاعت أن تنتج العمل، من ضمنها فكرة أن يكون عملا رياضيا يناقش قضايا المحبين للكرة والشباب عموما من طبقات مختلفة، ليجد صناع العمل قبولا شديدا من قبل محبي السينما.

العوضي والنبوي محمد إمام فيلم “أبو نسب” محمد عادل إمام تراجع ملحوظ لامام في شباك التذاكر

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