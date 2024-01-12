الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. عرض "البطاطا وآية وأميرة" بنادى السينما المستقلة بالقاهرة

بوستر فيلم البطاطا
بوستر فيلم البطاطا

 يعرض نادى السينما المستقلة التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، غداً السبت 13 يناير، في تمام الساعة السادسة مساء مجموعة من الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية، وذلك بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، في إطار حرص وزارة الثقافة علي دعم شباب السينمائيين

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فيلم البطاطا للمخرج محمد البدرى

 

فمن المقرر عرض كل من الفيلم الروائى القصير البطاطا إخراج محمد البدرى وهو من إنتاح وحدة دعم الشباب بالمركز القومي للسينما.

 وتدور فكرة فيلم "بطاطا" من لوحة "آكلوا البطاطا" للرسام الهولندى فان جوخ، اللوحة تعبر عن حال عمال المناجم تحت خط الفقر، لا يملكون سوى وجبة بطاطس واحدة فى اليوم مع كوب من الشاى، الفيلم من بطولة لبنى ونس، مختار رجب، كريم عبدالعليم، سارة هشام، يمنى النجار مكياج لمياء محمود، ستايلست نردين عماد، ميكينج تصوير أحمد فرحات، إشراف فنى وديكور عمر خالد، مونتاج وألوان محمود مهدى، موسيقى تصويرية محمود شابورى، تصميم صوت أمجد عز الدين، ترجمة عز الدين حافظ ، مخرج منفذ حسام تايجر، مدير تصوير محمود فوزى، سيناريو وحوار مروة مصطفى، قصة وإخراج: محمد البدرى. 

فيلم آية

ويعرض أيضاً خلال الفعاليات الفيلم التسجيلى آية، من إخراج أيمن صفوت والذى يتناول قصة تحدى بطلة من أبطال مستشفى 57357 لعلاج سرطان الاطفال و رحلة علاجها من السرطان.

 ومرورها بأوقات صعبة وصبرها على أمل تحقيق حلم الشفاء ثم انتصارها على المرض ودخولها كلية صيدلة و تخرجها وعودتها للمستشفى مرة أخرى ولكن كطبيبة .

كما يعرض الفيلم الروائى القصير أميرة، من إخراج مارينا إبراهيم ويناقش الفيلم مشاكل  الفتيات قبل الزواج نتيجة لتجارب سابقة لهم أو من التجارب المحيطة .

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمدالنبوي لمناقشة الافلام مع صُناعها والجمهور.

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، السبت الثانى من كل شهر، ويشرف عليه فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.

نادي السينما القومي للسينما مدير التصوير الدكتور حسين بكر نادى السينما المستقلة التابع للمركز القومي للسينما فيلم البطاطا للمخرج محمد البدري

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