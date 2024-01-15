الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الخميس.. موسيقى يحيى خليل على مسرح الأوبرا الصغير

يحيي خليل
يحيي خليل

تنظم دار الأوبرا المصرية حفل لرائد موسيقى الجاز يحيي خليل، وذلك فى الثامنة مساء الخميس 18 يناير على المسرح الصغير، وذلك استمرارا للفعاليات المتنوعة التى تنظمها وزارة الثقافة.

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ويقدم خليل خلال الحفلين عدد من أعماله الخاصة إلى جانب مجموعة من مؤلفات عظماء الجاز على مستوى العالم، كما يقدم لجمهوره عدد من أعمال كبار مؤلفى  الموسيقى العربية منهم محمد عبد الوهاب ، بليغ حمدي، كمال الطويل وغيرهم .

تفاصيل الحفل الخاص بيحيى خليل في الاوبرا

وكان يحيى خليل قد عاد من زيارة للولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر مؤخرا ليواصل حفلاتة بالقاهرة والإسكندرية وذلك بعد ان نال عدة تكريمات وشارك فى عدد من الحفلات منها حفل متحف الفنون بمدينة ديترويت والتي تعد أكبر مدن ولاية ميتشجن الأمريكية، وذلك بمصاحبة الأوركسترا العربية الوطنية بقيادة المايسترو مايكل إبراهيم، وحفل الجمعية المصرية بمدينة شيكاغو.

جدير بالذكر أن يحيى خليل يعد رائد موسيقى الجاز في مصر ونجح في خلق تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التي أبهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية، وهو الأمر الذي جعله ضيفا دائما على أهم المهرجانات العالمية في أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما يعد أول فنان مصري يجذب الشباب إلى مسارح الأوبرا حيث اعتاد الآلاف على متابعة حفلاته كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء في مصر والعالم العربي إلى جانب إسهاماته في تطوير صناعة الأغنية وإضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل كما ، قدم مع فرقته مئات من الحفلات في العديد من دول العالم منها إيطاليا ، فرنسا ، صربيا ، بلغاريا ، النمسا ، اليونان ، روسيا ، المغرب ، نيجيريا ، جنوب إفريقيا وغيرها ليصبح الآن رمزا حقيقيا في عالم موسيقى الجاز.

أمسية علي المسرح الصغير بالأوبرا المسرح الصغير المسرح الصغير بالأوبرا المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية المسرح الصغير باوبرا القاهرة المسرح الصغير بدار الاوبرا

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