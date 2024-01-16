الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأوبرا تعيد انتاج "المهرجون"

اوبرا
اوبرا

تجسيدًا لخطط وزارة الثقافة الرامية إلى تقديم الأعمال العالمية في مختلف ألوان الفنون، تعيد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، انتاج أوبرا من أشهر الأوبرات الواقعية "المهرجون" لـروجيرو ليونكافالو لفرقة أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة تحية شمس الدين وبمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسى ومشاركة كورال أوبرا القاهرة تدريب مينا حنا ومن إخراج الدكتور عبدالله سعد، والعرض يومي الثلاثاء والأربعاء 16، 17 يناير على المسرح الكبير.

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صمم الرقصات شريف رمضان، الإضاءة ياسر شعلان والديكور والجرافيك محمد عبدالرازق.

قصة أوبرا المهرجون مستلهمة من قصة واقعية تدور حول شخصية ممثل مسافر يكتشف خيانة زوجته الأصغر سنا مع صديق ويخطط للانتقام.

دار الاوبرا تقدم مقطوعات مميزة


ويلعب الشخصيات في أوبرا المهرجون مني رفلة بالتبادل مع داليا فاروق فى دور نيدا، عمرو مدحت بالتبادل مع رجاء الدين أحمد في دور كانيو، الإيطالى لوكا سيمونيت بالتبادل مع جورج جمال فى دور طونيو، إبراهيم ناجي بالتبادل مع مينا رفايل فى دور بيبي، إلهامي أمين بالتبادل مع خالد سمير لى دور سلفيو، رامز لباد بالتبادل مع أسامة علي فى دور كونتادينو. 

ويلعب الشخصيات في أوبرا المهرجون مني رفلة بالتبادل مع داليا فاروق فى دور نيدا، عمرو مدحت بالتبادل مع رجاء الدين أحمد فى دور كانيو، الإيطالى لوكا سيمونيت بالتبادل مع جورج جمال فى دور طونيو، ابراهيم ناجي بالتبادل مع مينا رفايل فى دور بيبي، إلهامي امين بالتبادل مع خالد سمير لى دور سلفيو، رامز لباد بالتبادل مع اسامة علي فى دور كونتادينو.

اوبرا أبرزها أوبرا ريجوليتو أصغر مغنية أوبرا أطفال أوبرا الإسكندرية أطفال كورال فرقة أوبرا الإسكندرية إطلاق أوبرا طيبة

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