الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض حلقة اليوم من مسلسل وبينا ميعاد في موسمه الثاني

موعد عرض مسلسل وبينا
موعد عرض مسلسل وبينا معاد

تعرض اليوم في الساعه الثامنة مساءً أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل “وبينا ميعاد” في موسمه الثاني وهو العمل الذي يجد حالة قبول شديدة من قبل المتابعين الذين شاهدوا النسخه الأولى من العمل في العام الماضي، حيث حقق المسلسل حالة نجاح شديدة للغاية.

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 تفاصيل الموسم الجديد من مسلسل وبينا ميعاد

العمل أحدث حالة نجاح كبير عقب عرض أولى حلقاته والتي امتزجت بين الرومانسية والكوميديا واجدًا حالة اقبال شديدة من قبل المشاهدين الذين يتابعونه على منصة واتش ات وكذلك على قناة دي ام سي، حيث يرصد تفاصيل حياتيه لأبطال العمل من خلال عائلة صبري فواز وعائلة شيرين رضا، وسط نزاع كبير بين ابناء الزوجيين في اطار من الدراما الاجتماعية والاكشن.

ويناقش مسلسل وبينا ميعاد 2، تفاصيل الحياة الاجتماعية ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

ويعرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني على قناة «dmc»، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، والإعادة الثانية الساعة الواحدة صباحا والإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرا.

ويذاع مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عبر شاشة dmc دراما من يوم الأحد إلى الخميس حيث تعرض للمرة الأولى في تمام الساعة الحادية عشر، وللمرة الثانية الساعة التاسعة صباح اليوم التالي وللمرة الثالثة الساعة 5 مساء.

ابطال الموسم الثاني من مسلسل وبينا معاد

يشارك في مسلسل وبينا معاد 2، مجموعة من النجوم أبرزهم: شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر، والطفلة كنزي رماح.

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