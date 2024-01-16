الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تشييع جثمان عازف الجيتار جلال فودة من مسجد الحصرى

تشييع جثمان جلال
تشييع جثمان جلال فودة

شُيع جثمان عازف الجيتار جلال فودة من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر، بحضور المقربين وأسرته والدكتور عاطف إمام وآخرين.
 

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وكان ابن شقيقة زوجته أعلن عن خبر وفاته عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فكتب: إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى حبيبي زوج خالتي الأستاذ جلال فودة.. دعاؤكم له بالمغفرة والعفو والرحمة.

أسرة جلال فودة لم تحدد موعد عزائه

ومن المقرر أن يدفن جثمان الراحل بمقابر العائلة بطريق الواحات، ولم تستقر الأسرة حتى الآن على موعد تلقى واجب العزاء.

ويعد الموسيقار الراحل جلال فودة من أشهر عازفي الجيتار في الفرقة الماسية بقيادة المايسترو أحمد فؤاد حسن، وشارك بالعزف في أغلب حفلات كبار نجوم الأغنية، وفي مقدمتهم العندليب عبدالحليم حافظ.

عازف الجيتار جلال فودة جلال فودة موعد ومكان جنازة الموسيقار جلال فودة وفاة الموسيقار جلال فودة رحيل الموسيقار جلال فودة

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