هبوط البوكس أوفيس يطارد "ليه تعيشها لوحدك" و"انا وابن خالتي"

سجل فيلم ليه تعيشها لوحدك للفنان خالد الصاوي وفيلم "أنا وابن خالتي" للفنان بيومي فؤاد، إيرادات ضعيفة للغاية في منافستهما على إيرادات ليلة أمس الاثنين، والتي جعلتهما في أواخر ترتيب البوكس أوفيس المصري.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيان صحفي، إن الفيلمين لم يجدا حالة القبول الكبيرة مقارنة بباقي الأعمال المعروضة، حيث حصد كلا منهما إيرادات ليست بالكبيرة خاصة فيلم "ليه تعيشها لوحدك" الذي حقق 12371 ألف جنيه فقط، بعدما كان محققًا لثماني آلاف فقط ليلة الأحد الماضي، فصعد بشكل تدريجي في صراع الإيرادات.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول منافسة مستمرة بين اثنين من الأقارب يسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل، كما يناقش الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة لايت كوميدي.

ويعتبر فيلم "أنا وابن خالتي" بطولة جماعية لعدد من النجوم، كما أنه يجمع سيد رجب، وبيومي فؤاد، بعد فيلم "وقفة رجالة".

فيلم "أنا وابن خالتي" يشارك في بطولته بجانب بيومي فؤاد، وسيد رجب، كل من: ميمي جمال، هنادي مهنى، سارة عبدالرحمن، المطرب علي لوكا، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح.

ايرادات فيلم انا وابن خالتي

وحقق فيلم "انا وابن خالتي" لبيومي فؤاد ايراد متصاعد وصل إلى 89 ألف جنيه مقارنتًا بليلة الأحد التي حقق فيها 59 ألف جنيه فقط، ليتصدر الفيلمين ترتيب القاع.

تدور أحداث فيلم "ليه تعيشها لوحدك" الذي كتبه أحمد عبدالعزيز، في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية مليئة بالمشاعر، حيث يجسد شريف منير شخصية طبيب، في حين يظهر خالد الصاوى بدور صديقه المصاب بالسرطان، ويعيشان قصة تكشفها الأحداث.

فيلم «ليه تعيشها لوحدك» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم خالد الصاوي، وشريف منير، وسلمى أبوضيف، ومحمد رضوان، وأمينة شلباية، من إخراج حسام الجوهري.