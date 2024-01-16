الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الخميس.. الأوبرا تواصل تقديم سلسلة وهابيات على مسرح معهد الموسيقى العربية

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، تقديم سلسلة وهابيات حيث يقام حفلا بقيادة المايسترو حازم القصبجي في الثامنة مساء الخميس 18 يناير على مسرح معهد الموسيقي العربية، وذلك تجسيدا لأهداف وزارة الثقافة المتمثلة في إعادة إحياء التراث وتعريف الاجيال الجديدة برموزه.

txt

مواعيد عرض حلقة اليوم من مسلسل وبينا ميعاد في موسمه الثاني

txt

هكذا احتفلت ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها.. وهذا هو عمرها الحقيقي

txt

حق عرب.. أحمد العوضي يكشف كواليس مسلسله الجديد

txt

يوسف المنصور يفوز بالجائزة الأولى للكتابة المسرحية

txt

الخميس.. موسيقى يحيى خليل على مسرح الأوبرا الصغير

txt

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الموسم الثاني على DMC وأبرز أبطاله

txt

طرح البرومو الدعائي لفيلم "الملكة" (فيديو)

txt

3 مسلسلات تنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة.. اعرفها

txt

أصالة تطرح برومو الجزء الثاني من ألبومها الجديد.. اعرف التفاصيل

txt

خالد الصاوى مهدد بالخروج من منافسات أفلام موسم منتصف العام

تفاصيل الحفلات بالأوبرا

ويتضمن البرنامج مختارات من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها شكل تاني، خاف الله، حسدوني، امتى الزمان، فوق الشوك، حب الوطن، سكن الليل، اه لو تعرف، بعمري كله حبيتك وفكروني.. أداء هند النحاس، إسماعيل صادق وآيات فاروق.

جدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتى في إطار دور الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفنى في المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربى، بالإضافة إلى تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفنى الذي يتميز به الإبداع العربى.

دار الأوبرا المصرية 34 عام علي افتتاح دار الأوبرا المصرية احتفالات دار الاوبرا المصرية الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية المركز القومي دار الأوبرا المصرية بساحة دار الأوبرا المصرية

مواد متعلقة

مواعيد عرض حلقة اليوم من مسلسل وبينا ميعاد في موسمه الثاني

هكذا احتفلت ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها.. وهذا هو عمرها الحقيقي

حق عرب.. أحمد العوضي يكشف كواليس مسلسله الجديد

يوسف المنصور يفوز بالجائزة الأولى للكتابة المسرحية

الخميس.. موسيقى يحيى خليل على مسرح الأوبرا الصغير

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الموسم الثاني على DMC وأبرز أبطاله

طرح البرومو الدعائي لفيلم "الملكة" (فيديو)

3 مسلسلات تنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة .. اعرفها

الأكثر قراءة

عاجل| أسرار أنفاق حماس تثير دهشة المسئولين فى إسرائيل والولايات المتحدة

4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا بأمم أفريقيا (خاص)

القيادة المركزية الأمريكية: ضبط أسلحة إيرانية في طريقها للحوثيين باليمن

جلسة "بيبو" تحسم ملف رحيل عمرو السولية عن الأهلي (خاص)

أب يستضيف صديقه لـ"سهرة مخدرات" فيغتصب ابنته ويقتلها

إحالة رئيس حى السلام للمحاكمة بتهمة الرشوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس