الخميس.. الأوبرا تواصل تقديم سلسلة وهابيات على مسرح معهد الموسيقى العربية

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، تقديم سلسلة وهابيات حيث يقام حفلا بقيادة المايسترو حازم القصبجي في الثامنة مساء الخميس 18 يناير على مسرح معهد الموسيقي العربية، وذلك تجسيدا لأهداف وزارة الثقافة المتمثلة في إعادة إحياء التراث وتعريف الاجيال الجديدة برموزه.

تفاصيل الحفلات بالأوبرا

ويتضمن البرنامج مختارات من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها شكل تاني، خاف الله، حسدوني، امتى الزمان، فوق الشوك، حب الوطن، سكن الليل، اه لو تعرف، بعمري كله حبيتك وفكروني.. أداء هند النحاس، إسماعيل صادق وآيات فاروق.

جدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتى في إطار دور الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفنى في المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربى، بالإضافة إلى تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفنى الذي يتميز به الإبداع العربى.