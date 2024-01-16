بمشاركة 4 فنانين.. افتتاح معرض "أسرار" بدار الأوبرا.. غدًا

يفتتح غدا الأربعاء معرض “أسرار” الفني والذي يعد الملتقى السابع لمجموعة عيون للفنون التشكيلية، ويشارك فيه 4 من الفنانين هم أميمة أبو زيد وأحمد أبو الخير وسماء زين العابدين وأماني أسعد، والذي يقام في قاعة زياد بكير بالهناجر في دار الأوبر في الفترة من 17 إلى 24 يناير.

ويضم المعرض حوالي 40 عملا فنيًا بخامات متعددة منها الألوان المائية والزيت والأكريليك تحمل اتجاهات 4 مدارس فنية مختلفة وخلالها يروى مبدعوها اسرارهم الخاصة معبرين عن انفعالاتهم ورؤيتهم الخاصة للعديد من الموضوعات الحياتية.

وقال الفنان مصطفى السكري، رئيس ملتقى عيون الدولي للفنون التشكيلية إن إطلاق أسم "أسرار" على المعرض لأن هناك دائمًا سر بين الفنان ولوحته في المعنى المراد وراء كل لوحه، وإما أن يجعله ظاهرا أو ضمنيًا ورمزيًا باستخدام الأدوات المختلفة.

وأضاف السكري أن ملتقى عيون للفنون التشكيلية بدأ أنشطة العام الماضي في يناير 2023 بمعرض "خواطر" ثم معرض "خرابيش" الذي أقيم في قصر الأمير محمد علي بحي المنيل بمشاركة 110 فنانين مصريين وعرب، ومعرض "انتيك" بقصر المجوهرات الملكية في الإسكندرية، ثم “معرض “لها” بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وهو ملتقى عيون الدولي الخامس للفنون التشكيلية والذي شكل نقلة نوعية وشارك فيه أكثر عن 70 فنان تشكيلي من كل المنطقة العربية، ثم الملتقى السادس بالمتحف الإسلامي منذ عدة أيام.

ومن جانبها، قالت الفنانة أميمة أبو زيد، أن هذا يعد المعرض العاشر تقريبًا لها بالإضافة إلى معرض فردي قدمته خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن هذه المشاركات اكسبتها خبرة وأثقلت موهبتها بشكل كبير نتيجة الاحتكاك بفنانين من مناطق ودول مختلفة برؤى متعددة.

وتشارك الفنانة أميمة بحوالي 15 لوحة في معرض أسرار، كل لوحة لها قصة وموضوع مختلف ولكن يربطهم جميعًا في النهاية نفس الإحساس، وأوضحت أبو زيد أن هذا المعرض له طابع خاص حيث يقام في الاوبرا أحد المراكز الثقافية الكبرى ويشارك به 4 فنانين فقط مما يعطي تركيز أكبر على كل فنان ويتيح له فرصه أوسع لعرض أعماله وسط جمهور كبير وواسع، كما أن المنافسة مع الزملاء ضرورية حتى يتمكن كل فنان من تقديم أفضل ما لديه.

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