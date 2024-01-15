وزيرة الثقافة تعلن عن خصومات معرض الكتاب فى دورته الـ55 (فيديو)

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن تفاصيل معرض الكتاب في دورته الـ 55، الذي ينطلق في شهر فبراير المقبل، مشيرة إلى أن المعرض يحمل شعار "الكتاب العظماء" ويكرم عددا من الشخصيات الثقافية البارزة في مصر.

وقالت الوزيرة، في حوار هاتفي مع برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، إن المعرض يتضمن جناحا خاصا بالطفل يضم مجموعة متنوعة من الكتب والأنشطة الترفيهية والتعليمية، ويشغل مساحة واسعة تتيح للزوار التفاعل مع الكتب والمؤلفين.

وأوضحت أن شخصية المعرض هي العالم المصري الراحل سليم حسن، الذي يعد من أبرز علماء الآثار والتاريخ في العالم، وأن المعرض سيخصص له مكانا مميزا يعرض فيه مؤلفاته وإنجازاته ومسيرته العلمية والثقافية.

وأضافت أن المعرض سيشهد مشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مختلف الدول العربية والأجنبية، وسيقدم نحو 550 فعالية ثقافية تتناول موضوعات مهمة ومعاصرة، مثل الثقافة الرقمية والتنمية المستدامة والتراث الإنساني.

وذكرت أن المعرض سيواصل مبادرته التي بدأها العام الماضي لتقديم كتب بأسعار رمزية تناسب جميع الفئات، وأن بعض الكتب ستباع بـ 3 جنيهات فقط، كما أن هناك تخفيضات تصل إلى 50% على أسعار الكتب الجديدة والقديمة.