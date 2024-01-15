الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزيرة الثقافة تعلن عن خصومات معرض الكتاب فى دورته الـ55 (فيديو)

نيفين الكيلاني وزيرة
نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن تفاصيل معرض الكتاب في دورته الـ 55، الذي ينطلق في شهر فبراير المقبل، مشيرة إلى أن المعرض يحمل شعار "الكتاب العظماء" ويكرم عددا من الشخصيات الثقافية البارزة في مصر.

وقالت الوزيرة، في حوار هاتفي مع برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، إن المعرض يتضمن جناحا خاصا بالطفل يضم مجموعة متنوعة من الكتب والأنشطة الترفيهية والتعليمية، ويشغل مساحة واسعة تتيح للزوار التفاعل مع الكتب والمؤلفين.

وأوضحت أن شخصية المعرض هي العالم المصري الراحل سليم حسن، الذي يعد من أبرز علماء الآثار والتاريخ في العالم، وأن المعرض سيخصص له مكانا مميزا يعرض فيه مؤلفاته وإنجازاته ومسيرته العلمية والثقافية.

وأضافت أن المعرض سيشهد مشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مختلف الدول العربية والأجنبية، وسيقدم نحو 550 فعالية ثقافية تتناول موضوعات مهمة ومعاصرة، مثل الثقافة الرقمية والتنمية المستدامة والتراث الإنساني.

وذكرت أن المعرض سيواصل مبادرته التي بدأها العام الماضي لتقديم كتب بأسعار رمزية تناسب جميع الفئات، وأن بعض الكتب ستباع بـ 3 جنيهات فقط، كما أن هناك تخفيضات تصل إلى 50% على أسعار الكتب الجديدة والقديمة.

معرض الكتاب تفاصيل معرض الكتاب الكتاب العظماء الشخصيات الثقافية البارزة نيفين الكيلاني في المساء مع قصواء وزيرة الثقافة الكتب والمؤلفين سليم حسن علماء الآثار دار نشر تخفيضات أسعار الكتب الجديدة اسعار الكتب

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أنباء عن قصف أوكرانى مكثف على مدينة بلجرود الروسية

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

"الأرصاد" تكشف مفاجأة فى طقس الأيام المقبلة

عاجل.. الموجة القطبية تشتد وتعطل حملات انتخابية فى أمريكا.. فيديو

تفكيك دولة.. كيف دمرت الـ«100 يوم حرب» إسرائيل من الداخل؟

بايدن ينهى مكالمة مع نتنياهو بإغلاق الهاتف بوجهه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة