الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"شعبة الذهب" تكشف عن أسباب رفع أسعار المعدن الأصفر فى مصر (فيديو)

الذهب
الذهب

قال المهندس أسامة الجلا، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن السعر العالمي للذهب لا يؤثر كثيرا على سعر الذهب في مصر، بل العامل الرئيسي هو العرض والطلب داخل السوق المصرية، مشيرا إلى أن هناك إقبالا متزايدا من المواطنين على شراء الذهب في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ما يسبب ارتفاعا في أسعاره. 

وأوضح الجلا، في حوار هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة "سي بي سي" ضمن برنامج "في المساء مع قصواء"، أن الذهب يعتبر ملاذا آمنا للمواطنين لحماية أموالهم من التضخم والانهيار، وأن السوق المصرية يشهد طلبا كبيرا على الذهب مقابل عرض محدود، ما ينعكس على ارتفاع أسعاره. 

ونفى سكرتير عام شعبة الذهب ما يتم تداوله عن إغلاق محلات الصاغة في الفترة الحالية، مؤكدا أن جميع المحلات تعمل بشكل طبيعي ولا يوجد أي توقف أو تعطيل، وأن الأنباء المتداولة بهذا الشأن مبالغ فيها، مشددا على أن الأسواق تعمل بانتظام وسلاسة.

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