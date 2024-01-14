الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"تشريعية النواب" توضح كيفية تطبيق لائحة المجلس بشأن رفع الحصانة (فيديو)

النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي

أوضح النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، كيفية تطبيق لائحة المجلس في موضوع رفع الحصانة عن النواب.

وقال رمزي، في تصريحات له مع برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، إن هناك طريقتين لرفع الحصانة، الأولى هي تقديم طلب لرئيس المجلس وإحالته للجان المختصة للدراسة والتصويت، والثانية هي عدم الرد على الطلب خلال شهر واحد، مما يعني الموافقة على رفع الحصانة تلقائيا.

‎وأشار إلى أن الحالة الثانية هي التي حدثت مع النائب مجدي الوليلي، الذي تم رفع الحصانة عنه بعد إن لم يتخذ مجلس النواب أي قرار بشأن طلب النيابة العامة في قضية تتعلق بالتهرب الضريبي، مؤكدًا أن هذا الإجراء يتم وفقا للائحة المجلس، وأن الهدف من رفع الحصانة هو السماح للنائب بالدفاع عن نفسه أمام القضاء دون أي تدخل من المجلس.

النائب إيهاب رمزي اللجنة التشريعية مجلس النواب لائحة المجلس رفع الحصانة النواب في المساء مع قصواء النائب مجدى الوليلى مجدي الوليلي التهرب الضريبي

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