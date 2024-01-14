"صلاح مجاش".. أيمن يونس ينتقد أداء منتخب مصر في مباراة موزمبيق

هاجم أيمن يونس، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، أداء الفراعنة في مباراتهم أمام موزمبيق التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وقال إن المنتخب لم يقدم مستوى مقنع وأنه كان هناك تراخي وانعدام تركيز من بعض اللاعبين الكبار.

وأوضح يونس، في اتصال هاتفي مع برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، أن الفراعنة كانوا محظوظين بتسجيل هدف مبكر عن طريق مصطفى محمد، لكنهم لم يستغلوا هذه الفرصة للسيطرة على المباراة وزيادة النتيجة، وأشار إلى أن موزمبيق استفادت من الخطأ الدفاعي للمنتخب وعدلت النتيجة في الشوط الثاني.

وانتقد يونس أفكار المدير الفني للمنتخب، البرتغالي فيتوريا، وقال إنه لم يقدم خطة تكتيكية ناجحة لمواجهة موزمبيق، وقال: "محمد صلاح كان غائبا عن المباراة ولم يظهر إلا في ضربة الجزاء التي كادت أن تضيع، وهناك خمسة لاعبين على الأقل لم يكونوا في مستواهم المعهود"، وأضاف: "هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها منتخب مصر بهذا الشكل المخيب للآمال".