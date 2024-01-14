قصواء الخلالى: محمد صلاح أنقذ مصر من الهزيمة أمام موزمبيق (فيديو)

في مباراة مثيرة ومتقلبة، تعادل المنتخب المصري مع نظيره الموزمبيقي بهدفين لكل منهما في افتتاح مشوار الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وكان المنتخب المصري متأخرًا بهدفين نظيفين حتى الدقائق الأخيرة من المباراة، قبل أن ينقذه نجمه محمد صلاح بتسجيل هدفين، أحدهما من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

‎وعبرت الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، عن خيبة أملها من أداء المنتخب المصري في هذه المباراة، مشيرة إلى أن الجمهور المصري كان يتوقع فوزًا سهلًا على منتخب موزمبيق الضعيف.

وقالت: "لولا محمد صلاح لخسرنا أول مباراة لنا في البطولة، الحمد لله على التعادل، ولكن كنا نأمل المزيد من المنتخب"، وأشادت بمحمد صلاح قائلة: "بارك الله في محمد صلاح، هو الذي أنقذنا من الهزيمة".