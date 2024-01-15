الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: إقامة معرض "أهلا رمضان" 15 فبراير المقبل

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن انطلاق معرض “أهلا رمضان” خلال 15 فبراير المقبل، في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد برئاسة محمد سعدة.

وأشار "الغضبان" إلى أن المعرض يشمل جميع احتياجات المواطنين من المواد الغذائية وغير الغذائية، فضلا عن عرض السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

“الغضبان” يوجه بدراسة تخصيص أرض لإقامة سوق جملة 

جاء ذلك خلال فعاليات جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد،  التي عقدت اليوم، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،  واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة،  والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد،  و الأستاذ عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ ممثلا عن نواب بورسعيد،  و اللواء ابراهيم حامد مساعد مدير  أمن بوسعيد والمستشار العسكري لمحافظة بورسعيد العميد احمد عبد الجواد،  ومديري المديريات والأجهزة التتفيذية بالمحافظة.

وخلال الجلسة، صدق محافظ بورسعيد على الطلب المقدم من جمعية تجار مخلفات السفن المزكى من النائب عادل اللمعى عضو مجلس الشيوخ، لحل مشكلة منع التوريث للرخص المهنية لطائفة تجار مخلفات السفن أسوة بمهن أخرى داخل الميناء مثل البمبوطية، حفاظا على هذه المهنة الأصيلة.

كما وجه محافظ بورسعيد، ببحث ودراسة تخصيص أرض لإقامة سوق جملة للخضروات والفاكهة والأسماك،  تابع للغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد،  ويقدم السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تلبي احتياجات المواطن في إطار مبادرات محافظة بورسعيد المختلفة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

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محافظ بورسعيد يوجه ببحث ودراسة تخصيص أرض لإقامة سوق جملة للخضروات والفاكهة والأسماك بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تجارة أحياء

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