الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأحد.. ضي الزمالك يستضيف معرض «الجذور» للفنان السيد عبده سليم

معرض جذور
معرض جذور

يفتتح جاليري ضي الزمالك، يوم الأحد الموافق ٢١ يناير الجاري،  معرض "الجذور"  للفنان السيد عبده سليم، المبدع في النحت المصري، وأول من أعاد سباكة البرونز إلي النحت، في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويضم المعرض مجموعة من التماثيل، منها: تماثيل المصير، الظمأ والارتواء، البومة، مناجاة، الأمومة بكل أشكالها الرجل واللعبة، وتماثيل تظهر المرأة بما فيها من مخابئ.

وأما عن معرضه "الجذور" يقول عبده سليم:" أقدم معرضي هذا ببعض من أعمالي والتي نفذتها من خلال تجربتي الإبداعية، فمنذ أن دخلت في عالم النحت بحثت في منابع الدهشة وسحر الخيال المحمل بالقيم الإنسانية وأسرار الحياة وعن حالات التفرد والتوهج والدهشة المفرحة، مستعينا بما آتيت به من ثقافات ورؤي وحكايات شعبية وخرافية وأساطير حاملًا معي كل أدوات التعبير نحو تحقيق حالات إبداعية خالصة في أعمالي وخالصة في النحت والنحاس المطروق والرسم والتصوير.

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سمات الريف المصري

وتابع:"رؤي شاهدتها منذ طفولتي للعالم المحيط بي من بهاء الطبيعة وبساطة حياة الريف ونقاءه، والتي حالفني الحظ مثل جيلي من مشاهدة هذه الحياة النقية الراقية قبل هذا الزخم من التكدس والازدحام والتشوية، والذي حدث بالفعل، فلقد كانت بيوت الفلاحين مبطنة بطمي الأرض وخصوبتها وفطرتها، ومهد الحقول وتنوع ألوانها أخضر أصفر ذهبي لون الأرض وتشابك الكائنات التي تستقر بأشكالها في خاطري كالطيور والأسماك والفراشات والحيوانات الأليفة التي عاشت معنا وعشنا بنعيمها كالأبقار والجاموس والخيل والبغال والحمير والجمال والغنم والضفدع والثعبان والبوم والصقر والأرنب والفئران والكتاكيت والحدأة والدواجن والبعوض والجعران والخنافس والنمل والنحل.

 وأضاف سليم، نظرت إلي كل هذه الكائنات في طفولتي نظرة كأنها نظرة المصري القديم حيث ربط القوي الخارقة بما ترتبط به هذا الكائنات من قوي خارقة كالكائنات التي تحمل اضعاف وزنها مثل الدواب والنمل.
من هو محمد السيد سليم عبده؟

يشار إلى أن الفنان محمد السيد عبده سليم من مواليد 1952 خريج كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، أستاذ النحت بجامعة كفرالشيخ، والعميد السابق لكلية التربية النوعية بها، وحاصل على جائزة الدولة  التشجيعية، ووسام الفنون في النحت والعديد من الجوائز المحلية والدولية وشارك باعماله في معظم المعارض الجماعية.
منذ تخرجه عام 1976 وتوجد أعماله في الكثير من المتاحف المصرية والعالمية وله أكثر من 16 عمل ميداني بمدن مصر، وهو أول من أعاد سباكة البرونز إلي النحت بمصر.

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