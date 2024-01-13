السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"العشيق السري لفراو ميركل" رواية جديدة لـ ريم نجمي بمعرض الكتاب 2024

العشيق السري لفراو
العشيق السري لفراو ميركل

تشارك الكاتبة المغربية ريم نجمي في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين، برواية "العشيق السري لفراو ميركل" والصادرة عن الدار المصرية اللبنانية، ومن المقرر أن تتواجد بجناج الدار في المعرض، خلال الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وعن الرواية، قالت "نجمي": "العشيق السري لفراو ميركل" رافقتني لسنوات لأنها اعتمدت بشكل كبير على البحث في تاريخ أنجيلا ميركل لا السياسي فقط وإنما الشخصي أيضا، وهو أمر صعب بالنظر إلى شح المعلومات عن الحياة الخاصة للسيدة ميركل".

وأضافت عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": “قرأت خلال رحلة البحث الكثير من الكتب التي تناولت سيرتها، وكان ينبغي أيضا العودة إلى مقالات وحوارات في الصحف والمجلات الألمانية منذ تاريخ دخول ميركل إلى المشهد العام بعد الوحدة الألمانية”.

تابعت: ولا أخفيكم أن التردد والقلق من هذا النص انتابني في مراحل كثيرة وحصلت لي حالة خوف من إرسال المخطوطة إلى دار النشر رغم جاهزيتها منذ أشهر، وهنا أشكر والدي على تشجيعه لي وتذكيري دائما بسؤال "متى سترسلين الرواية؟".

وأضافت: خلال مشوار البحث والكتابة حصلت مواقف كثيرة متعلقة بتتبع خطوات السيدة ميركل والوقوف مرارا أمام سكنها وبهذه المناسبة أود أن أشكر بشكل خاص الشرطيين المداومين أمام بيتها اللذين سمحا لي دائما بالاقتراب والتصوير ولمس الباب وقراءة أسماء سكان العمارة متقمصة شخصية العشيق السري في الرواية.

العشيق السري لفراو ميركل

هل للمستشارة الألمانية الشهيرة أنجيلا ميركل عشيق سري؟ هذا ما يدّعيه، على الأقل، يونس الخطيب الشاب السوري الذي ولد في ألمانيا في أسرة متدينة مهاجرة. تمثل أنجيلا ميركل ليونس لا فقط القيم الألمانية والأوروبية التي يؤمن بها، وإنما ظل يعتبرها "حب حياته" في لحظة انفلات غامضة، والتي سيحقق معها خططًا مستقبلية اتفقا على تحقيقها بعد أن تترك منصبها كمستشارة. رواية مهاجرة تطرح سؤال الهوية في خلطة من المتخيل والحلم والتجاوز كتبتها الروائية المغربية ريم نجمي، وتُنشر بعد روايتها "تشريح الرغبة" التي قدمت فيها سؤال الهجرة العربية في المنافي الأوروبية القلقة.

نبذة عن ريم نجمي

ريم نجمي؛ كاتبة ومترجمة وإعلامية مغربية، من مواليد الدار البيضاء 1987، تخرجت من المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، وحصلت على ماجستير في الإعلام من جامعة بون، وتقيم في برلين وتعمل محررة ومنتجة برامج حوارية في إحدى المؤسسات الألمانية، إلى جانب عملها الصحفي وبمجال الترجمة الأدبية، سبق وصدر لها عدد من الأعمال الألمانية المترجمة إلي اللغة العربية.

وتعد رواية "العشيق السري لفراو ميركل" التعاون الثاني لريم نجمي مع المصرية اللبنانية، إذ سبق وصدر لها "تشريح الرغبة" وهي رواية نسوية بامتياز، نجحت في كشف تناقضات رجل شرقي، وإن تعلم وعاش وارتدى زي الألمان وتحدث بلسانهم، لكنها لم تحرمه حق الدفاع عن نفسه، فلقد برعت "نجمي" في استخدام الأصوات المتعددة بحيادية تامة من خلال رسائل متبادلة بين شخوص الرواية كأنها بأقلامهم الحقيقية.

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