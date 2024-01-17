رمضان 2024| السوري خالد شباط ينضم لأبطال "عتبات البهجة"

تعاقد الفنان السوري الشاب خالد شباط على بطولة مسلسل “عتبات البهجة”، بطولة النجم يحيى الفخراني، والمنتظر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2024.

ويقدم “شباط” خلال العمل دورًا محوريًا مهمًا في الاحداث وبه الكثير من التفاصيل الانسانية، ضمن كوكبة كبيرة من نجوم الفن.

“عتبات البهجة” بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، سماء إبراهيم، جيهان الشماشرجي، نور النبوي، مايان السيد، وغيرهم من النجوم، وهو من معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، والعمل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، والمسلسل مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.