الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رمضان 2024| السوري خالد شباط ينضم لأبطال "عتبات البهجة"

خالد شباط
خالد شباط

تعاقد الفنان السوري الشاب خالد شباط على بطولة مسلسل “عتبات البهجة”، بطولة النجم يحيى الفخراني، والمنتظر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2024.

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ويقدم “شباط” خلال العمل دورًا محوريًا مهمًا في الاحداث وبه الكثير من التفاصيل الانسانية، ضمن كوكبة كبيرة من نجوم الفن.

“عتبات البهجة” بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، سماء إبراهيم، جيهان الشماشرجي، نور النبوي، مايان السيد، وغيرهم من النجوم، وهو من معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، والعمل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، والمسلسل مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

ابرز اعمال خالد شباط خالد شباط مسلسل عتبات البهجة عتبات البهجة النجم الكبير يحيى الفخراني

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