"زينهم" و"العودة" ضمن الأكثر مشاهدة عبر watch it

حافظ مسلسلا "زينهم" و"العودة" على تواجدهم ضمن العشرة أعمال الأكثر مشاهدة عبر منصة "watch it" رغم انتهاء العرض التليفزيوني لكل منهما منذ عدة أسابيع، حيث يحتل مسلسل "زينهم" المركز الثالث على المنصة.

المسلسل تم عرضه عبر مجموعة قنوات "on"، وأعد له المعالجة والسيناريو والحوار محمد سليمان، ومعه ورشة السيناريو والحوار مكونة من محمد فتحي عبدالمقصود، وعمرو مؤمن، وعمر محمد الشحات، ومأخوذ عن رواية "أصدقائي الموتى شكرا" للدكتور محمد جاب الله.

وشارك في بطولة المسلسل كل من: أحمد داوود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، يارا جبران، محمد أبو داوود، هناء الشوربجي، سلوي محمد علي، هشام رشاد، وعدد كبير من النجوم.

مسلسل "العودة"

وفي سياقٍ متصل، احتل مسلسل "العودة" المركز السابع ضمن قائمة الأعلى مشاهدة عبر المنصة نفسها، وكان العمل قد تم عرضه عبر قنوات dmc أيضًا.

وهو بطولة كل من شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقي، هاجر الشرنوبي، أحمد عبدالحميد، فتوح أحمد، محمد رضوان، صفاء الطوخي، أشرف ذكي، تأليف: امين جمال واحمد أبو زيد توفيق ومحمد فضل، ومن إخراج أحمد حسن.

مسلسل "صوت وصورة"

ومن قبلها ولفترة طويلة، تربع مسلسل "صوت وصورة" على قمة الأعمال الأكثر مشاهدة عبر المنصة، وهو من إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

وشارك في بطولة العمل كل من: حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، عماد صفوت، وعدد آخر من الفنانين.