الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل "العودة" يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT

مسلسل العودة
مسلسل العودة

حقق مسلسل" العودة "من بطولة النجم شريف سلامة منذ انطلاق أولى حلقاته نجاحا كبيرا، واستطاع العمل جذب المشاهدين نظرًا لموضوعه الشيق ولأحداثه التي اتسمت بسرعة الإيقاع. 

وتصدر مسلسل العودة لشريف سلامة قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT مزيحا مسلسل زينهم من الصدارة بعد أيام من انتهاء عرضه على شاشة قناة ON. 

العودة 

مواعيد عرض مسلسل العودة على dmc

يعرض مسلسل العودة عبر شاشة dmc في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى الساعة الثانية صباحًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة الثالثة عصر اليوم التالي.

بينما يعرض على شاشة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويعاد للمرة الأولى الساعة الخامسة فجرًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة الثانية عشرة ظهرًا اليوم التالي، وذلك بالإضافة إلى مواعيد العرض عبر منصة واتش إت الرقمية.

مسلسل العودة للفنان شريف سلامة

تدور أحداث مسلسل العودة للفنان شريف سلامة في إطار اجتماعي، وهو عبارة عن 30 حلقة حول الصراعات في محافظات الصعيد حول آدم الشاب الصعيدي، الذي تم طرده من محافظة الأقصر لعدم زواجه من ابنة عمه، ويعود بعد سنوات عقب اختفاء شقيقه يحيى الذي اختفى في ظروف غامضة، ليجد نفسه متورطًا مع مهربي الذهب، والتي بها كبار عائلات البلد التي يسكن فيها.

أبطال مسلسل العودة

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، أحمد والي، بسنت شوقي، محمد علي رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخي، تامر نبيل، محمد عبدالعظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، سارة نور، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدي ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب عن الدهب.

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