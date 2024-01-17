نجوم «زينهم» في ضيافة صاحبة السعادة.. الإثنين

تستضيف الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، على قناة "dmc" أبطال وصناع مسلسل زينهم، في حلقة الاثنين المقبل.

نجوم "زينهم" فى ضيافة صاحبة السعادة

ومن المقرر أن يكشف ضيوف الحلقة عن العديد من الحكايات والأسرار داخل كواليس العمل الذي عُرض على قناة "ON"، ومنصة "وتش ات"، ولاقي اقبالًا ونجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

أحمد داود يكشف تفاصيل استعداده لـ"زينهم"

يتحدث نجم العمل أحمد داوود عن طبيعة الدور وكواليس العمل والملاحظات التي تحدث عنها الجمهور ومنها السر وراء "كرش" بطل العمل والدافع لذلك.

من ضيوف الحلقة أيضًا، الفنانة سلمي أبو ضيف والفنان أسامة أبو العطا والفنان ياسر عزت والفنانة يارا جبران والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك والمخرج يحيى إسماعيل والمنتج تامر مرتضي.

وكان قد تصدر مسلسل زينهم قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it، وما زال محتفظا بالصدارة رغم انتهاء الحلقات.

تفاصيل أحداث "زينهم"

وتدور أحداث مسلسل "زينهم" حول عالم الطب الشرعي وثلاجات حفظ الموتى في المستشفيات، ويجسد أحمد داوود فيه شخصية طبيب شرعى يتولى إدارة مشرحة، وتتوالى الأحداث في إطر من الإثارة والغموض.

كما يتناول العمل قصص مرعبة في اطار تشويقي كوميدي، ويرصد حالة الحب الغير مرتبة والغير منضبطة التي يقع فيها بطلي العمل فيقع كريم قاسم في حب انجي ابو السعود ويقع داوود في حب سلمى ابو ضيف.

صناع وأبطال المسلسل

زينهم، يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم أحمد داود، كريم قاسم، وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم الآخرين مثل عماد رشاد، ومحمد أبو داود، وسلوى محمد علي، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج يحيى إسماعيل، وإنتاج أروما ستوديوز بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية - تامر مرتضي.