السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رغم انتهاء حلقاته.. مسلسل زينهم يعود للمنافسة فى قائمة الأكثر مشاهدة

مسلسل زينهم
مسلسل زينهم

احتل مسلسل زينهم للنجم أحمد داود المركز الثاني في قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT. 

 

ورغم انتهاء عرضه حلقاته عبر شاشة قنوات ON الا أن المسلسل عاد ينافس بقوة على قائمة الأعلى مشاهدة في مصر والعالم العربي. 

قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT 

وشملت قائمة الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة WATCH IT. 

 

حالة خاصة 

مسلسل حالة خاصة الذي تصدر القائمة محتلا المركز الأول عقب النجاح الذي حققه منذ انطلاق أولى حلقاته عبر منصة Watch it الأربعاء قبل الماضي. 

 

وتدور أحداث مسلسل  "حالة خاصة"  حول تفاصيل خاصة لشاب مصاب بالتوحد، واسمه نديم أحمد أبو سريع يقدم شخصيته الفنان الشاب طه الدسوقي، والذي يريد تنفيذ وصايا والدته له التي وصته بها قبل رحيلها، وهو أن يصبح محاميًا مشهورًا، ومن ثم يجد فتاة يعيش معها قصة حب لأول مرة في حياته، ويقرر "نديم" الذي يجسد دوره الفنان طه دسوقي، أن تكون هذه الفتاة هي هاجر سراج التي تلعب شخصية رام الله ضمن أحداث المسلسل، ويلتحق "نديم" بأفراد مكتب أماني النجار التي تلعب دورها الفنانة غادة عادل، للتدريب والدخول في منافسة مع فريق من الشباب في حل القضايا، من أجل التعيين في المكتب .

 

مسلسل حالة خاصة من بطولة طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، ونبيل علي ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، آدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني، وعدد حلقاته 10 حلقات.

 

زينهم 

وجاء في المركز الثاني في قائمة الأعلى مشاهدة مسلسل زينهم. 

وتدور أحداث مسلسل “زينهم” حول عالم الطب الشرعي وثلاجات حفظ الموتى في المستشفيات، ويجسد أحمد داوود فيه شخصية طبيب شرعى يتولى إدارة مشرحة، وتتوالى الأحداث في إطر من الإثارة والغموض.

 

كما يتناول العمل قصص مرعبة في اطار تشويقي كوميدي، ويرصد حالة الحب الغير مرتبة والغير منضبطة التي يقع فيها بطلي العمل فيقع كريم قاسم في حب انجي ابو السعود ويقع داوود في حب سلمى ابو ضيف.

 

يشارك في مسلسل زينهم عدد من النجوم، يتقدمهم الممثل أحمد داوود، مع: كريم قاسم، سلمى أبوضيف، أحمد الرافعي، سلوى محمد على، عماد رشاد، محمد أبوداود، يارا جبران، وغيرهم من الممثلين.

 

مسلسل على باب العمارة

وجاء في المركز الثالث مسلسل “على باب العمارة” من بطولة حاتم صلاح. 

 

وتدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" حول شاب ثري صعيدي نرجسي ومتعجرف، تضطره الظروف للعمل كبواب عمارة بالقاهرة، وترك الحياة في الصعيد لتحقيق مهمة ما، ليبدأ رحلته الجديدة التي تحوله من بواب، إلى بطل يحبه ويلجأ إليه الجميع. 

 

المسلسل المكون من 10 حلقات ويعرض منه حلقتين أسبوعيا كل أربعاء، من بطولة الفنان حاتم صلاح وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، ومحمد عبد العظيم، وعزة لبيب، وريهام الشنواني، وأمير عبد الواحد، بوسي الشامي، كما يضم المسلسل نخبة من النجوم كضيوف شرف في حلقات متفرقة من ضمنهم أحمد أمين، رحمة أحمد، وعبد الرحمن حسن، محمود السيسي، ومصطفى غريب وياسر الطوبجي.

قائمة الأعلى مشاهدة عبر watch it 
زينهم مسلسل زينهم مسلسل زينهم احمد داود قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT حالة خاصة

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