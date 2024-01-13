السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الوثائقية تطرح البرومو الدعائى لبرنامج عن قرب حول"غرفة عمليات حرب أكتوبر"

القناة الوثائقية
القناة الوثائقية

تستعد القناة الوثائقية لعرض حلقة خاصة تحمل عنوان "غرفة عمليات حرب أكتوبر" من برنامج عن قرب يوم الأربعاء المقبل 17 يناير في تمام الساعة العاشرة مساء. 

وطرحت القناة الوثائقية البرومو الدعائي للحلقة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلقت عليه : "حصريًّا، ولأول مرة من داخل الغرفة التي أُديرت منها حرب أكتوبر.. انتظرونا في برنامج "عن قرب" ، وحلقة خاصة عن "غرفة عمليات حرب أكتوبر"، يوم الأربعاء المقبل، الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، على شاشة الوثائقية.

https://fb.watch/pxrUrHWrAu/?mibextid=UyTHkb

تفاصيل حلقة عن غرفة عمليات حرب أكتوبر 

تدور حلقة "عن قرب" من داخل غرفة عمليات حرب أكتوبر عام 1973، وهي الغرفة التي أدار منها قادة القوات المسلحة الحرب المجيدة، بحضور الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتي تظهر لأول مرة على الشاشات.

وسيعرف المشاهد أسرارًا وحكايات تُروى لأول مرة عن هذه الغرفة، على ألسنة بعض شهود العيان الذين خدموا وكانوا فيها خلال الحرب ويستضيف البرنامج خلال الحلقة اللواء احمد سمير فرج وعدد من أبطال حرب أكتوبر للكشف عن كواليس وأسرار اتخاذ قرار الحرب.

الفخ.. قبل أن يُجندوا صغارك، وهو وثائقي مستوحى من قصة حقيقية لاستقطاب الجماعات التكفيرية للشباب، والعمل على تغيير أفكارهم المعتدلة إلى أخرى متطرفة.

يسلط الفيلم الضوء على طرق تواصل الجماعات التكفيرية مع الشباب، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية، موضحًا الأسلوب الذي يتم به الإيقاع بالشباب للتأثير فيهم، وتجنيدهم ضمن صفوفها.

يرصد الوثائقي أيضًا دور مؤسسات الدولة والأزهر الشريف في محاربة الجماعات التكفيرية، مشيرًا إلى الجهود التوعوية التي تبذلها المؤسسات الدينية من أجل الحفاظ على أبناء الوطن من خطر الاستقطاب من أي جماعات خارجية.

يرصد الوثائقي أيضًا دور مؤسسات الدولة والأزهر الشريف في محاربة الجماعات التكفيرية، مشيرًا إلى الجهود التوعوية التي تبذلها المؤسسات الدينية من أجل الحفاظ على أبناء الوطن من خطر الاستقطاب من أي جماعات خارجية.

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