قبل ساعات من انطلاق أولى حلقاته.. تعرف على مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2

تبدأ شبكة قنوات dmc و dmc drama في عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني مساء السبت.

ويبث المسلسل في جزئه الثاني من السبت للأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء، على قناة dmc.

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2

يعرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عبر شاشة dmc في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى الساعة الثانية صباحًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة الثالثة عصر اليوم التالي.

بينما يعرض على شاشة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويعاد للمرة الأولى الساعة الخامسة فجرًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة الثانية عشرة ظهرًا اليوم التالي، وذلك بالإضافة إلى مواعيد العرض عبر منصة واتش إت الرقمية.

قصة الجزء الثاني مسلسل وبينا ميعاد

ويستعرض مسلسل "وبينا ميعاد" تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

وكان قد حقق الجزء الأول من مسلسل وبينا ميعاد، نجاحا كبيرا وقت عرضه في ديسمبر 2022، ونال إعجاب الجماهير، وتصدر محرك البحث العالمي جوجل، وكان حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي بسبب أحداثه المثيرة والمشوقة والعائلية طوال فترة عرضه خاصة أنه كان يناقش العديد من القضايا الاجتماعية لجميع الفئات العمرية.

ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

مسلسل وبينا ميعاد بطولة كل من شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، نور محمود، هيدي كرم، وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

برومو مسلسل وبينا ميعاد 2

https://www.facebook.com/share/v/ffe8RsnaqRfgWQ8y/?mibextid=WC7FNe