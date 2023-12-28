عرض جديد.. "صوت وصورة" على الحياة بداية من السبت المقبل

بعد النجاح الكبير الذي حققه "صوت وصورة" مؤخرًا، تعرض قناة "الحياة" بداية من السبت المقبل المسلسل الذي يضم النجمة حنان مطاوع ومجموعة من ألمع النجوم.

يعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء في التاسعة مساء، ويدور في إطار تشويقي مميز حول عالم الذكاء الاصطناعي حيث تقع رضوى في فخ هذا العالم وهي متهمة بجريمة قتل الطبيب عصام الصياد وهناك دليل قوي ضدها، حيث إنه يوجد تسجيل لارتكابها الجريمة بالصوت والصورة، فهل ستتمكن رضوى من النجاة من هذا الفخ؟

المسلسل بطولة حنان مطاوع ومجموعة من النجوم ومنهم مراد مكرم ونجلاء بدر ووليد فواز ورامي الطباري وعمرو وهبة وآخرين، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب.

قصة مسلسل "صوت وصورة" للنجمة حنان مطاوع

وتدور أحداث مسلسل "صوت وصورة" في إطار اجتماعي تشويقي حول السوشيال ميديا ومخاطرها والذكاء الاصطناعي.

ويناقش المسلسل قصة رضوى التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها وبعدها تتورط رضوى ـ حنان مطاوع، في قضية قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي، ويتخلى زوجها عبدالغني عنها، ويقف بجانبها المحامي لطفي عبود ـ صدقي صخر، ليخرجها من السجن، ويحاول إثبات من هو القاتل الحقيقي لـ عصام الصياد، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

ويشهد العمل العديد من الأحداث الشيقة في إطار اجتماعي، وذلك حول السوشيال ميديا ومخاطرها والذكاء الاصطناعي.

ويتكون المسلسل من 30 حلقة، وتعرض قناة الحياة العمل من السبت إلى الأربعاء في التاسعة مساءً ويعاد في الثانية صباحًا.