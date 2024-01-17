للأسبوع الثالث.. عمرو دياب يتصدر قائمة الأعلى استماعًا بألبوم "مكانك"

واصل ألبوم عمرو دياب الجديد "مكانك"، تصدر قائمة الأكثر استماعًا عبر منصات الأغاني الشهيرة، للأسبوع الثالث على التوالي.

للأسبوع الثالث على التوالي تصدر ألبوم "مكانك" للنجم الكبير عمرو دياب قائمة الأغاني الأعلى استماعًا عبر المنصات الموسيقية المختلفة وعبر السوشيال ميديا في مصر.

ومنذ طرحه حقق ألبوم "مكانك" أعلى معدلات استماع في الوطن العربي وذلك على مدار الأسابيع الماضية.

وطرح الهضبة ألبومه الجديد "مكانك" في 28 ديسمبر الماضي، بطريقة جديدة وهي طرح أغنية كل ساعة على مدار 12 ساعة كاملة.

ويضم الألبوم 12 أغنية هي:

"بيوحشنا" كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد إبراهيم، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس.

"سلامك وصلي" كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيى توزيع أحمد إبراهيم.

"معرفش حد بالاسم ده" كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم.

"ظبط مودها" كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي.

"واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبدالمنعم.

"مكانك" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم.

"يا قمر" كلمات مصطفى حدوتة، لحن عمرو دياب، توزيع وسام عبدالمنعم.

"لوحدنا" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي.

"الكلام ليك إنت" كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي.

"ما تتعوضش بحد" كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي.

"مابتغيبش" كلمات ولحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم.

"المعنويات مرتفعة" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.