مصادر تكشف لـ"الدستور" تطورات الحالة الصحية لـ فادى خفاجة

تعرض الفنان فادي خفاجة لحادث سير مروع خلال الساعات الماضية، ونُقل على إثره إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وعلم “الدستور” من مصادر مقربة لـ"خفاجة"، أنه خرج من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية، فقد تعرض لعددٍ من الكدمات جراء الحادث، إلا أنه تماثل للشفاء.

من هو فادي خفاجة؟

بدأ مسيرته الفنية في سن مبكرة، وشارك في بطولة العديد من الأعمال الفنية، وحقق شهرة واسعة من خلال دوره في أجزاء مسلسل "ونيس" مع الفنان محمد صبحي، وقام الأخير بتكريمه مؤخرًا ضمن احتفالية 50 سنة فن.

وشارك “خفاجة” في سباق دراما رمضان، كضيف شرف في مسلسل "الاختيار" الجزء الأول بطولة النجم أمير كرارة، حيث جسد شخصية "حداد السيناوي".

وكان آخر أعمال الفنان الشاب شادي خفاجة، فى دراما رمضان الماضي 2023، حيث شارك في مسلسل "سوق الكانتو"، أمام النجم أمير كرارة، ونخبة كبيرة من الفنانين، منهم مي عزالدين، وعبدالعزيز مخيون، وفتحي عبدالوهاب.. مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج حسين المنباوي.