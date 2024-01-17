الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مصادر تكشف لـ"الدستور" تطورات الحالة الصحية لـ فادى خفاجة

فادي خفاجة
فادي خفاجة

تعرض الفنان فادي خفاجة لحادث سير مروع خلال الساعات الماضية، ونُقل على إثره إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

txt

"زينهم" و"العودة" ضمن الأكثر مشاهدة عبر watch it

txt

الجمعة.. الموسيقار عمرو سليم يلتقى بجمهوره فى دار الأوبرا

txt

"الكان" بطعم جديد على "سفرة"

txt

رمضان 2024.. روجينا تبدأ تصوير "سر إلهى"

txt

السبت.. المركز القومي للسينما يقيم نادي سينما الشباب بالإسكندرية

txt

الخميس.. الأوبرا تواصل تقديم سلسلة وهابيات على مسرح معهد الموسيقى العربية

txt

الأوبرا تعيد إنتاج "المهرجون"

txt

تشييع جثمان عازف الجيتار جلال فودة من مسجد الحصرى

txt

هبوط البوكس أوفيس يطارد "ليه تعيشها لوحدك" و"انا وابن خالتي"

txt

مواعيد عرض حلقة اليوم من مسلسل وبينا ميعاد في موسمه الثاني

وعلم “الدستور” من مصادر مقربة لـ"خفاجة"، أنه خرج من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية، فقد تعرض لعددٍ من الكدمات جراء الحادث، إلا أنه تماثل للشفاء.

من هو فادي خفاجة؟

بدأ مسيرته الفنية في سن مبكرة، وشارك في بطولة العديد من الأعمال الفنية، وحقق شهرة واسعة من خلال دوره في أجزاء مسلسل "ونيس" مع الفنان محمد صبحي، وقام الأخير بتكريمه مؤخرًا ضمن احتفالية 50 سنة فن.

وشارك “خفاجة” في سباق دراما رمضان، كضيف شرف في مسلسل "الاختيار" الجزء الأول بطولة النجم أمير كرارة، حيث جسد شخصية "حداد السيناوي".

وكان آخر أعمال الفنان الشاب شادي خفاجة، فى دراما رمضان الماضي 2023، حيث شارك  في مسلسل "سوق الكانتو"، أمام النجم أمير كرارة، ونخبة كبيرة من الفنانين، منهم مي عزالدين، وعبدالعزيز مخيون، وفتحي عبدالوهاب.. مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج حسين المنباوي.

الفنان الشاب فادي خفاجة حالة الفنان فادى خفاجة الصحية فادي خفاجة فادي خفاجة يتعرض لحاث سير مروع فادي خفاجةفادي خفاجة

مواد متعلقة

"زينهم" و"العودة" ضمن الأكثر مشاهدة عبر watch it

الجمعة.. الموسيقار عمرو سليم يلتقى بجمهوره فى دار الأوبرا

"الكان" بطعم جديد على "سفرة"

رمضان 2024.. روجينا تبدأ تصوير "سر إلهى"

السبت.. المركز القومي للسينما يقيم نادي سينما الشباب بالإسكندرية

الخميس.. الأوبرا تواصل تقديم سلسلة وهابيات على مسرح معهد الموسيقى العربية

الأوبرا تعيد إنتاج "المهرجون"

تشييع جثمان عازف الجيتار جلال فودة من مسجد الحصرى

الأكثر قراءة

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

عاجل| فاقت التوقعات.. كيف أبهرت شبكة أنفاق حماس قوات الاحتلال الإسرائيلي؟

انهيار عقار مأهول بالسكان في الإسكندرية

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" تفاصيل الموجة القطبية وحقيقة قدومها مصر

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

"القاهرة الإخبارية": جنود الاحتياط بجيش الاحتلال يرفضون المشاركة فى حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى يضع المجتمع الدولى أمام حقائق ما يجرى فى غزة: جرائم حرب ضد الإنسانية

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس أكبر الخلافات السياسية في إسرائيل.. خلافات شخصية وفوضى بسبب غزة

مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمنى

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس