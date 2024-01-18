"صراع على الميراث".. تفاصيل وموعد عرض مسلسل حدوتة منسية على CBC

تعرض قناة CBC اعتبارًا من السبت الموافق 27 يناير الجاري، مسلسل حدوتة منسية بطولة الفنانة الكبيرة سوسن بدر ونخبة من نجوم الفن.

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية

مسلسل حدوتة منسية يعرض من السبت إلى الأربعاء في تمام الثامنة مساء، ويتكون من 30 حلقة، بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين.

تفاصيل مسلسل حدوتة منسية

يدور مسلسل حدوتة منسية حول “سعاد” والذي تنازل لها زوجها “نادي عثمان” عن كل ثروته وحرم أبنائه من الميراث لتكون هي المسؤولة عن كل شيء، فيتنافس أبنائه على إرضائها، إلا أن ماضيها الأليم يطاردها حيث يظهر "خيري" الذي دخل السجن بسبب جريمة شاركته فيها، ويطالبها بجزء من الميراث.