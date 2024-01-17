"المتحدة" توقع مع أسامة الشاذلى لتحويل روايته "عهد دميانا" إلى مسلسل.. عاجل

وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الأربعاء، عقدا مع الكاتب الكبير أسامة الشاذلي لتحويل روايته "عهد دميانا" إلى مسلسل تليفزيوني.

تدور أحداث رواية "عهد دميانا" في مصر في نهاية الدولة الفاطمية، في فترة من الصراعات الدينية والقومية بين المسلمين والمسيحيين. وتعد رواية "عهد دميانا" من أشهر روايات الكاتب أسامة الشاذلي، وقد صدرت عام 2023.

طبيب وروائي يبحث عن الهوية في التاريخ

أسامة الشاذلي طبيب وكاتب وروائي مصري من مواليد عام 1974 حصل على درجة الدكتوراه في جراحة العظام من جامعة عين شمس عام 2007، وعمل في مجال الطب لمدة 17 عامًا، حيث تولى منصب الأمين العام للزمالة الطبية المصرية، ومدير عام المعهد القومي للتدريب، ويعدّ رائدًا من رواد جراحات القدم والكاحل بمصر والوطن العربي.

اهتمام كبير بالأدب والتاريخ

وبالإضافة إلى عمله في مجال الطب، يتمتع أسامة الشاذلي باهتمام كبير بالأدب والتاريخ.

ونشر ثمانية عشر بحثًا دوليًا في مجال الجراحة، كما نشر كتابًا في الجراحة عن دار نشر ألمانية عام 2011، كما أنه يعمل مراجعًا لعدد من المجلات العلمية الدولية.

ويدرس أسامة الشاذلي مادة تاريخ الطب بكلية الطب جامعة عين شمس، وأيضًا بجامعة برشلونة، كما أنه يكتب القصة القصيرة والمقال في عدد من الصحف، ويلقي العديد من المحاضرات في مجال الأدب والتاريخ.

وفي عام 2012، صدر له كتاب بعنوان "رحلة إلى يأجوج ومأجوج"، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وتصدر قوائم الأكثر مبيعا على مدار عامين.