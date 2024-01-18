طفل عازف سودانى يبدع فى "زووم إفريقيا"

تقدم الإعلامية سالي عاطف، مقدمة برنامج "زووم إفريقيا" على قناة CBC، يوم غد الخميس، حلقة جديدة ومميزة عن القارة الإفريقية ومواهبها، وأبرز فرص الاستثمار.

تجري الإعلامية سالي عاطف، لقاء مع الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، للحديث عن نشاطات الجمعية وأهدافها في دعم رجال الأعمال والمستثمرين داخل القارة السمراء، بالإضافة إلى مستقبل السياحة في القارة الإفريقية.

تفاصيل برنامج "زووم إفريقيا" على قناة CBC

كما تستضيف الدكتور إسماعيل إسف دانكوما، باحث في الشأن الإفريقي من دولة إفريقيا الوسطى، للحديث عن أبرز فرص الاستثمار وأهم المناطق السياحية في دولته .

عن المواهب داخل القارة الإفريقية، قدم الطفل طيوبي عباسية، ووالده الطيب عبدالحميد الشيخ، عازفين إيقاع من السودان، باقة من أجمل المعزوفات، وقصة نشأتهما في أسرة فنية.

يستعرض برنامج "زووم إفريقيا" فعاليات ملتقى دور الإنثروبولوجيا في خدمة المجتمعات الإفريقية، والتي تم تنظيمه بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة.

يذكر أن برنامج "زووم إفريقيا" يذاع كل يوم خميس في تمام الساعة السادسة مساء.